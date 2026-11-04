Droga nell’hinterland avellinese: tre indagati e sequestri. Il codice in gergo: “melanzane” per la cocaina

La Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, coordinata dalla Procura e condotta dal Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, ha colpito un gruppo attivo nell’hinterland avellinese. Tra i tre indagati figurano due fratelli, tutti già pluripregiudicati per reati della stessa specie. Un dettaglio curioso emerso dalle indagini è il modus operandi degli spacciatori, che per non farsi scoprire utilizzavano un linguaggio criptico, definendo la droga con il termine in codice “melanzane”.

Le investigazioni hanno preso le mosse da alcuni sequestri di hashish effettuati ai danni di vari acquirenti, per poi ampliarsi e portare al blitz del febbraio 2025. In quell’occasione, grazie anche al fondamentale apporto di una pattuglia cinofila della Compagnia di Capodichino con il cane “Lyan”, i finanzieri hanno scoperto un vero e proprio deposito. Nascosti in una botola interrata e all’interno di un automezzo dismesso, nelle adiacenze dell’abitazione dei due fratelli ad Aiello del Sabato, sono stati sequestrati circa 350 grammi di cocaina, 19 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2 chilogrammi e due buste di marijuana da circa 650 grammi, oltre a materiale per il confezionamento.

In quella circostanza i due fratelli erano stati arrestati in flagranza di reato; uno dei due si trova tuttora ristretto in carcere.

Con l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Avellino, i tre indagati sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza, con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.

“Il risultato odierno conferma la sinergia operativa della Procura della Repubblica di Avellino con il Corpo della Guardia di Finanza – si legge nel comunicato stampa firmato dal Procuratore della Repubblica, Francesco Raffaele – volta non solo al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ma anche alla concreta lotta al profitto illecito di compagini criminali, contro le quali si intende contrapporre la cultura della legalità”.

Si ricorda che le contestazioni sono allo stato provvisorie e le misure cautelari sono state disposte in sede di indagini preliminari. I destinatari delle misure sono da considerarsi presunti innocenti fino all’esito del giudizio definitivo.