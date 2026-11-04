Droga nella botola e hashish al telefono chiamato “melanzane” o “abbracci”: misura cautelare bis per due fratelli di Aiello

AIELLO DEL SABATO- Tre misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di lasciare la propria abitazione dalle 19 alle 7 del mattino per due fratelli di Aiello Del Sabato, gia’ finiti in carcere per spaccio nell’ambito della stessa indagine, Massimo e Anna Picariello, 49 e 56 anni e Festa Ciro, 56 anni avellinese, accusati di aver gestito una rete di spaccio di hashish e crack tra Aiello del Sabato, Contrada e Monteforte Irpino, approvvigionandosi nella zona di Pagani. Tutti sono stati raggiunti dalla misura nei giorni scorsi, all’esito dell’interrogatorio preventivo e della richiesta di misura cautelare in carcere per i due fratelli e ai domiciliari per Festa, firmata dal Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele e dal sostituto procuratore Giovanni Sodano, che hanno coordinato le indagini dei militari del Nucleo Mobile delle Fiamme Gialle di Avellino. I tre indagati sono assistiti dagli avvocati Alberico Galluccio e Rolando Iorio. Ad eseguire la misura firmata dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, i militari del Comando Provinciale di Avellino, il Nucleo Mobile agli ordini del maggiore Silverio Papis. I fratelli erano stati arrestati nell’ambito di un blitz scattato dopo alcuni mesi di sequestri e di intercettazioni ambientali e telefoniche e riprese nel terreno attiguo all’abitazione dei Picariello, quella applicata e’ una misura bis per entrambi.

IL BLITZ E L’ARRESTO DI FEBBRAIO 2025

“Abbiamo tre o quattro chili di melanzane”. E’ questa telefonata intercettata dai militari del Nucleo Mobile della Guardia di Finanza di Avellino a fine febbraio del 2025 a far scattare a fine febbraio 2025 un blitz dei militari delle Fiamme Gialle agli ordini del maggiore Silverio Papis in una zona rurale di Aiello del Sabato, dove fratello e sorella, già noti per episodi di spaccio e da tempo sotto osservazione da parte dei militari delle Fiamme Gialle di Avellino, avevano avviato una piazza di spaccio di hashihs, cocaina e crack che a telefono convenzionalmente veniva appellato come “mulignane (melanzane)” o in qualche occasione anche “abbracci”. Cosi’ quella chiamata era stata riscontro di una consegna che le telecamere piazzate nell’area antistante l’abitazione avevano documentato nel pomeriggio. Una vettura, di un soggetto con cui uno dei fratelli si era già incontrato spesso a Pagani, aveva consegnato due buste che poi erano state sotterrate nei pressi di un camper nel giardino dell’abitazione. Le “melanzane” che avrebbero dovuto consegnare il giorno dopo finiscono sotto sequestro. Nello specifico la zona della ruota anteriore del camper e una botola interrata al limite del confine del terreno oltre ad alcuni grammi sparsi di hashish e marjuana all’interno

dell’abitazione per un totale complessivo 338 grammi di cocaina 1.943 kg di hashish e 630 grammi di marijuana. Era sottoposto a sequestro anche materiale utile alla pesatura ed al confezionamento dello stupefacente, alcuni quadernoni manoscritti e i dispositivi telcfonici in uso ai fratelli Picariello. Dalle analisi specifiche disposte sullo stupefacente, la cocaina avrebbe consentito il confezionamento di 1.542 dosi medie singole, mentre i

19 panetti di hashish e la marijuana, due buste più vari grammi sparsi per un peso complessivo di circa 600 grammi avrebbe consentito il confezionamento di 25. 592 dosi medie singole.

I NUOVI EPISODI CONTESTATI

A Massimo e Anna Picariello contestati tre episodi di spaccio di hashish tra gennaio e febbraio 2025, in particolare per gli episodi di spaccio del 7 febbraio 2025 e del 24 febbraio c’era stato anche il sequestro della sostanza stupefacente, circa 45 grammi di hashish in totale. Per Anna Picariello e Ciro Festa contestati anche nello stesso periodo altre cessioni, in particolare per quanto riguarda una relativa al febbraio 2025 viene contestata l’ aggravante della cessione ad un minore, in questo capo di imputazione oltre alla cessione di hashish documentata anche quella di crack ad un altro soggetto. Lo spaccio si spostava anche verso Monteforte Irpino e Contrada, dove attraverso un altro soggetto, non coinvolto nella misura cautelare, veniva consegnato dell’ hashish. Altri due episodi di spaccio di hashish vengono contestati nel gennaio del 2025 a Massimo Picariello.

L’ INTERROGATORIO PREVENTIVO E LA DECISIONE DEL GIP

I tre indagati hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al Gip, rendendo dichiarazioni spontanee al magistrato. In particolare riferendo che si trattasse di consumo di gruppo e non di spaccio. Una tesi che per il Gip non troverebbe conferma nelle dichiarazioni di alcuni clienti e soprattutto negli esiti delle intercettazioni, dove si parlava di soldi e si definiva in codice la droga “melanzane”, oltre che dalla circostanza che nonostante una precedente perquisizione del 15 gennaio 2025, i due Picariello avevano continuato a spacciare, fino al blitz del febbraio dello stesso anno. Il caso finirà sicuramente davanti ai giudici del Riesame di Napoli. Aerre