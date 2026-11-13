Droga dal serinese all’area nocerina, per tre indagati concessi i domiciliari fuori regione

AVELLINO- “Un’ adeguata delocalizzazione dai luoghi teatro dei fatti di causa”. Con queste motivazioni, il Gup del Tribunale di Salerno Giandomenico D’Agostino ha accolto la richiesta di sostituzione della misura cautelare nei confronti di tre indagati nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Salerno e della GdiF di Salerno su una rete di spaccio da Spagna e Balcani gestita dal ventiseienne serinese Mario D’Angelo. Cosi’ sono stati concessi gli arresti domiciliari fuori dalla Campania per Giulio De Feo, difeso dall’avvocato Nello Pizza, Dario Pisacreta, difeso dall’avvocato Loredana De Risi e Raffaele Taddio, difeso dall’avvocato Nicola D’Archi. Il provvedimento all’esito dell’udienza celebrata questa mattina davanti al magistrato, che ha anche accolto l’eccezione di competenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli avanzata dalle difese. Non si esclude però che la Dda di Salerno, le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Elena Guarino, che aveva diversamente configurato la genesi del gruppo legato al clan Fezza- De Vivo, possa impugnare il provvedimento che trasferisce la competenza a Napoli.