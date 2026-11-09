Droga, blitz di Carabinieri e Antimafia in Valle Caudina: sgominata banda dello spaccio

VALLE CAUDINA- Dodici misure cautelari eseguite all’alba dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per sgominare un’associazione a delinquere attiva nella Valle Caudina, con una vera e propria piazza di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, che riforniva tutto il territorio. La misura cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Napoli Roberta Iagulli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i magistrati coordinati dal Procuratore Aggiunto Michele Del Prete, ha riguardato anche la provincia di Avellino. Due dei tre presunti promotori del sodalizio sgominato dai militari dell’Arma sono infatti elementi di rilievo nell’ambito della criminalita’ locale. Si tratta in particolare del 54enne di Altavilla Irpina Roberto Marino, che solo qualche giorno fa era tornato ai domiciliari e di Bartolomeo Di Matola, classe 92, di San Martino Valle Caudina. In totale sono almeno trentadue gli indagati a vario titolo, quindici dei quali rispondono dell’accusa più grava, ovvero quella di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Maggiori dettagli sull’operazione saranno resi noti nelle prossime ore.