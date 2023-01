I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 13:30 di oggi 12 gennaio sono intervenuti in via Giancola a Bellizzi Irpino per un soccorso a un uomo di 63 anni il quale solo in casa non rispondeva più ai ripetuti richiami di vicini e amici.

La squadra intervenuta è salita con la scala al primo piano dell’edificio e ha rinvenuto il corpo dell’uomo privo di vita.