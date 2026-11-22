L’Avellino rimonta il Mantova, vince 4-1 e lo aggancia in classifica a quota 19 punti. Al Partenio-Lombardi i biancoverdi vanno sotto in avvio, ma reagiscono con carattere e ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Cheddira, alla prima rete in maglia biancoverde di Pandolfi e a Moruzzi. Mister Nesta ritrova Palmiero in cabina di regia e conferma dieci undicesimi della formazione schierata titolare contro il Benevento. Nel Mantova, Bragantini, Ruocco e Ilie compongono il tridente offensivo. Pronti via e gli ospiti passano subito in vantaggio: Ilie si inventa un destro a giro che batte Martinelli e porta avanti i virgiliani. La risposta dell’Avellino, però, non tarda ad arrivare. Al 15’, sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, Cheddira trova il tap-in vincente e firma l’1-1. Pochi minuti dopo il numero 9 biancoverde ha l’occasione per completare la rimonta, lanciato a tu per tu con Bardi, ma il portiere ospite riesce a sbarrargli la strada. Il risultato resta in parità, mentre i Lupi continuano a spingere: ci prova anche Moruzzi con il mancino, ma il Mantova risponde e si rende pericoloso con Tomasevic e Cella.

Il sorpasso, però, è nell’aria e arriva ancora con Cheddira. L’azione è praticamente fotocopia del primo gol: calcio d’angolo dalla destra e il centravanti biancoverde, lasciato completamente solo a pochi passi dalla porta, deposita in rete. Al 30’ l’Avellino è avanti 2-1. Da rivedere la difesa mantovana sulle palle inattive, fatale in entrambe le circostanze. Al 40’ il Mantova sfiora il pareggio con una grande occasione: Del Lungo si gira improvvisamente in piena area di rigore e calcia, ma Martinelli vola e compie una parata straordinaria, salvando il risultato e mantenendo avanti i suoi all’intervallo. Nella ripresa l’Avellino mette al sicuro il risultato: Pandolfi e Moruzzi siglano il pokerissimo biancoverde.