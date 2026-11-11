Dopo un tamponamento, ricostruire la sequenza degli urti non è sempre semplice

Tre automobili ferme sulla stessa corsia, un furgone con il frontale danneggiato, frammenti sull’asfalto. Nelle prime notizie di cronaca, una scena simile viene generalmente descritta come un tamponamento a catena. L’espressione restituisce l’immagine dell’incidente, ma non spiega necessariamente come sia cominciato e in quale ordine si siano verificati gli impatti.

Le strade campane offrono esempi anche recenti della complessità di questi episodi. A settembre, sull’A2 tra Baronissi e Salerno, un incidente ha coinvolto tredici veicoli, compresi due mezzi pesanti. A ottobre, tra Campagna e Contursi, un altro tamponamento ha interessato tre automobili e un furgone: anche in quel caso, le prime informazioni riportavano gli accertamenti della Polstrada sulla dinamica. Il numero dei mezzi coinvolti è un dato immediato; la sequenza delle collisioni richiede un lavoro diverso.

Una frenata può aprire scenari differenti

Nel traffico di un’arteria urbana, in prossimità di uno svincolo o lungo un’autostrada, una decelerazione improvvisa può propagarsi lungo una fila di veicoli. Il primo conducente rallenta, quello successivo deve accorgersene e reagire, mentre chi arriva ancora dietro può vedere soltanto l’accensione delle luci di arresto dell’auto immediatamente davanti.

Tra la percezione del pericolo e l’azione sul freno trascorre un intervallo durante il quale il veicolo continua ad avanzare. A questo spazio si aggiunge quello necessario per arrestarsi. Velocità, aderenza, condizioni dei pneumatici e distanza dal mezzo precedente incidono quindi sulla possibilità di evitare la collisione.

La frenata, però, non racconta da sola il seguito. Alcuni automobilisti possono riuscire a fermarsi, altri urtare il veicolo che li precede. Un mezzo già arrestato può essere colpito da dietro e spinto in avanti. In pochi istanti possono così sovrapporsi collisioni con origini differenti, che dall’esterno sembrano un unico evento.

Il primo impatto e quelli successivi

Per capire la differenza si può immaginare una fila di tre automobili, indicate come A, B e C. A frena e B la urta; subito dopo C colpisce B, che potrebbe entrare nuovamente in contatto con A. In questo scenario il primo tamponamento esisteva già prima dell’arrivo dell’ultima vettura.

La stessa disposizione finale può derivare da una sequenza diversa: A e B riescono a fermarsi senza toccarsi, poi C tampona B e la proietta contro A. Il danno anteriore e quello posteriore della vettura centrale, osservati senza altri elementi, non bastano a distinguere con certezza le due ipotesi.

Il primo urto non coincide dunque necessariamente, per causa e modalità, con gli impatti successivi. Una collisione può modificare la velocità e la direzione di un veicolo, ridurre lo spazio tra due auto oppure determinarne un secondo contatto. Anche l’intervallo tra gli urti conta: stabilire se vi sia stata una sola spinta o una successione di tamponamenti è parte dell’accertamento.

Le tracce necessarie per ricostruire la dinamica

Quando occorre ricostruire un incidente che coinvolge più veicoli, l’analisi deve mettere in relazione gli elementi disponibili. Le posizioni finali dei mezzi rappresentano un punto di partenza, ma vanno confrontate con le deformazioni, i punti di contatto, le tracce presenti sulla carreggiata e la distribuzione dei detriti.

Un danno deve essere compatibile con il veicolo che si presume lo abbia prodotto. Altezza dei paraurti, direzione delle deformazioni e caratteristiche delle superfici entrate in contatto possono contribuire a verificare le diverse ipotesi. La gravità visibile di un danno, invece, non permette da sola di stabilire quale impatto sia avvenuto per primo. L’esame delle deformazioni e della scena costituisce infatti una base della ricostruzione tecnica.

Filmati e fotografie possono aggiungere informazioni, soprattutto se documentano la situazione prima che i mezzi vengano spostati. Anche le testimonianze hanno un ruolo, ma devono essere confrontate: un conducente può avere avvertito più scosse senza riuscire a identificarne l’origine, mentre un testimone potrebbe aver visto soltanto la parte finale dell’incidente.

Le eventuali registrazioni elettroniche disponibili richiedono a loro volta un’interpretazione tecnica, nei limiti dei dati effettivamente conservati. Le informazioni registrate durante una collisione possono integrare l’analisi e contribuire alla verifica delle ipotesi, senza rendere superfluo l’esame degli altri elementi.

Dalla scena finale alla successione degli eventi

Sulle strade campane, come altrove, traffico intenso, rallentamenti e differenze di velocità possono creare situazioni nelle quali pochi secondi diventano decisivi. Questo contesto aiuta a comprendere il rischio, ma non consente di attribuire automaticamente la stessa dinamica a ogni tamponamento.

La distanza di sicurezza resta un riferimento fondamentale: il Codice della strada richiede uno spazio sufficiente a consentire l’arresto tempestivo ed evitare collisioni con chi precede. Nell’esame di un incidente multiplo, tuttavia, bisogna anche distinguere i veicoli che hanno urtato autonomamente da quelli eventualmente sospinti da un impatto posteriore.

La domanda decisiva non è soltanto chi si trovasse davanti o dietro al termine dell’incidente. È che cosa sia successo prima di ciascun contatto. Ricostruire questa successione permette di descrivere l’accaduto con maggiore precisione, senza trasformare una fotografia finale nella spiegazione di tutti gli urti.