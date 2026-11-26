CAMPANIA- “La Giunta regionale della Campania è impegnata a favorire l’accesso al Daraxonrasib, il nuovo farmaco destinato al trattamento del tumore del pancreas metastatico, già autorizzato dalla Commissione europea”. E’ quello che si legge in una nota sulla pagina della Regione Campania. Due giorni fa c’era stato l’appello di Lisa Scarpa, la giovane mamma che da due anni e mezzo lotta contro un tumore al pancreas, per accedere al Daraxonrasib, un nuovo farmaco per combattere il tumore al pancreas. “In attesa del completamento dell’iter nazionale, la Regione sta portando avanti un lavoro su più fronti: dal confronto con l’AIFA per ridurre i tempi di autorizzazione al coordinamento con le altre Regioni.La Rete Oncologica Campana sta intanto effettuando una ricognizione del numero effettivo di pazienti eleggibili per il farmaco. La priorità è offrire risposte concrete ai pazienti e alle loro famiglie, assicurando tempestività ed equità nell’accesso alle nuove opportunità terapeutiche”.