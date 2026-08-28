Donazione sangue: dal primo settembre nuova organizzazione per le attività del Servizio Trasfusionale di Ariano Irpino

Dal primo settembre nuova organizzazione delle attività del Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. La programmazione, definita d’intesa con le Associazioni dei Donatori, consentirà di organizzare in modo efficiente sia le attività di donazione del sangue, che le prestazioni ambulatoriali, garantendo l’accesso libero a tutte le prestazioni nel rispetto dei giorni e orari previsti.

Il nuovo calendario prevede, a partire dal primo settembre 2026, la possibilità di accedere al servizio per la donazione di sangue nei seguenti giorni:

 lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 8:30 alle ore 11:30.

Le prestazioni ambulatoriali seguiranno il seguente calendario:

 Salasso Terapeutico: lunedì, giovedì e sabato dalle ore 11:30 alle ore 12:30,

 Visita di controllo per Emocoagulazione e Tempo di Trombina: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Le attività del Servizio Trasfusionale rappresentano per l’Asl Avellino un presidio fondamentale di salute e cura per il territorio, a testimonianza dell’impegno nel garantire un’assistenza vicina ai cittadini e nel valorizzare l’atto della donazione quale importante gesto di amore e solidarietà per la comunità.