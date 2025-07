Domani l’ultimo saluto al pediatra Coppola, stroncato da malore a Sapri

AVELLINO- Si terra’ domani l’ultimo saluto dei suoi cari e di tutte le persone che conoscevano e stimavano il pediatra Teodoro Coppola, stroncato da un malore fatale mentre era in vacanza a Sapri. La camera ardente sarà allestita oggi 10 luglio, dalle ore 17.00, alle ore 21.00 e domani venerdì 11 luglio, dalle ore 9.00, alle ore 15.30, in via Nazionale Torrette (presso Onoranze Funebri Irpinia). Le esequie avranno luogo domani 11 luglio, ore 16.30, nel Santuario del SS.Rosario, Corso Vittorio Emanuele. La Salma sarà tumulata nel Cimitero di San Mango sul Calore.