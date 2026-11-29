Lunedì 30 novembre 2026, alle ore 16.00, presso la Sala Stampa del Comune di Avellino, si terrà la presentazione dell’iniziativa “Il Pino Irpino”, giunta alla sua tredicesima edizione. L’evento è organizzato dall’associazione #Irpiniativogliobene ODV, in collaborazione con CESVOLAB, e con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Avellino e Comune di Avellino.

Interverranno: Nello Pizza, Sindaco di Avellino; Luca Cipriano, Assessore alla Cultura del Comune di Avellino; Maria Cristina Aceto, Direttrice di CESVOLAB; Sirio Di Capua, Presidente dell’associazione #Irpiniativogliobene.

Durante la conferenza saranno illustrate le novità dell’edizione 2026, il calendario delle tappe e l’organizzazione della conclusione del tour.

L’iniziativa in breve

Il Pino Irpino nasce dal 2014 e attraversa ogni anno i 118 comuni della provincia di Avellino, accompagnato da una raccolta solidale. L’edizione 2026, dal titolo “Pino Casa e Potea”, si svolgerà dal 5 all’8 dicembre e si concluderà ad Avellino, martedì 8 dicembre alle ore 12.30. Tra le novità, la Raccolta Magna (Ir)Pino, una spesa solidale di prodotti del territorio redistribuita tramite le Caritas diocesane, la Coperta delle Radici, l’Archivio Audiovisivo Irpino, la Pallina d’autore e i contest Colazione contadina, Fantapino e i Racconti della terra.