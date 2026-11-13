Domani la Colletta Alimentare ad Avellino: i volontari Caritas nei supermercati per l’Emporio Solidale

Sabato 14 novembre l’Italia si ferma un attimo per fare la spesa con il cuore. Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta quest’anno al suo trentesimo compleanno, e anche Avellino scenderà in campo, o meglio, tra le corsie dei supermercati. La Caritas Diocesana sarà in prima linea con i suoi volontari, pronti ad accogliere i clienti e a raccogliere generi alimentari, ma anche prodotti per l’igiene personale e per la casa. Un gesto semplice, quasi automatico per chi è abituato a farlo, ma che nasconde un valore enorme per il tessuto sociale della nostra provincia. Questa edizione ha un significato particolare per la comunità irpina. Una parte di quanto raccolto domani, infatti, non finirà solo nei magazzini centrali, ma servirà a riempire gli scaffali del nuovo Emporio Solidale, ospitato all’interno della Cittadella della Carità di Avellino. Si tratta di un servizio fondamentale, pensato per garantire dignità e vicinanza concreta a tutte quelle persone e famiglie che, a causa della crisi economica o di imprevisti della vita, si trovano improvvisamente a dover fare i conti con il carrello della spesa vuoto. Dietro ogni pacco di pasta o flacone di detersivo donato c’è la possibilità di alleggerire un peso e far sentire qualcuno meno solo.

Per riuscire a raggiungere questo obiettivo, i volontari della Caritas hanno organizzato una capillare presenza sul territorio cittadino. Basterà fare la propria spesa abituale per incrociarli e lasciare un piccolo dono. I banchetti saranno attivi in moltissimi punti vendita della città: dal Conad Superstore di Contrada Chiaira e dal Conad di via Bellabona, passando per il PRO7 di Contrada Scrofeta e l’Iperfutura di via Cione. I volontari saranno presenti anche nei vari punti Decò, tra via Vietri, via Piave e corso Europa, oltre che da Sole 365 in largo Ferriera, da Dodeca in via Tagliamento, da Pick Up in via Serafino Pionati e dal Despar di via Scandone. Non serve una donazione eclatante per fare la differenza. Basta scegliere di aggiungere qualcosa in più al proprio carrello, pensando a chi in questo momento non può permetterselo. Tanti piccoli doni, messi insieme, hanno la forza di sostenere intere famiglie e di tenere accesa la luce della solidarietà proprio qui, a casa nostra.