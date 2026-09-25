Dolce Vita, l’udienza slitta al 13 ottobre: il nuovo collegio presieduto dal giudice Scarlato

AVELLINO- Come previsto salta l’udienza del processo nato dell’inchiesta “Dolce Vita”, chiamato oggi a sciogliere alcune eccezioni difensive. Il collegio che “eredita” l’istruttoria, come anticipato da Irpinianews nelle scorse settimane, e’ quello presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato (a latere Lorenzo Corona e Pier Paolo Calabrese). L’adesione dei difensori all’estensione proclamata dall’Unione Camere Penali, ha determinato un rinvio della prossima udienza al 13 ottobre. Quella che si svolgerà davanti al Collegio sarà un’udienza concentrata per sciogliere una delle prime eccezioni già sottoposte al vaglio del Tribunale. Si tratta della costituzione di parte civile del Comune di Avellino.

LA DIFESA: INAMMISSIBILE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI AVELLINO

La prima questione sollevata all’attenzione del Collegio era stata quella dell’avvocato Marino Capone relativa alla costituzione di parte civile nel fascicolo 45/2026 (ovvero quello per tutti gli imputati passato attraverso l’udienza preliminare) “La questione è molto semplice- aveva spiegato il penalista- A seguito della fissazione dell’udienza preliminare il Comune di Avellino era indicato come parte offesa. All’ udienza del 15 ottobre il Comune di Avellino resta come parte offesa. In quella sede il dottore Sicuranza decide anche su alcune questioni legate alla assenza e costituzione delle parti. Il Comune di Avellino benché pesente non deposita atto di costituzione. Solo all’udienza successiva, quella del 15 novembre c’e” la costituzione di parte civile. Per cui a mente dell articolo 79 del Codice di Procedura Penale, su cui è intervenuta anche la Legge Cartabia ed una recente sentenza della V Sezione della Corte di Cassazione del 20 marzo 2025, il termine ultimo è la verifica che il giudice fa la prima volta per la costituzione delle parti. La costituzione del Comune di Avellino all’ udienza dell’ undici novembre era stata ammessa perché quella precedente era un udienza di mero rinvio. Ma non lo era stato, ma solo successivamente con lettura dell’ ordinanza era stata ammessa. Di fatto la conclusione sarebbe l’ inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Avellino. Una eccezione che l’avvocato Carmine Foreste, legale di parte civile del Comune di Avellino, aveva chiesto di rigettare. Sara’ il Collegio presieduto dal giudice Scarlato a decidere, come anche sulle ulteriori eccezioni che prepara la difesa dei Ventisette imputati. In aula anche oggi erano assenti i principali imputati del processo, a partire dall’ex sindaco Gianluca Festa.