AVELLINO- Il processo “Dolce Vita” dovranno passare a Roma? E’ una spada di Damocle che pesa sul procedimento iniziato oggi davanti ai giudici di Avellino. Il primo scoglio per il proseguo del procedimento passa per la decisione dei giudici sulla questione di competenza sollevata in aula dal penalista Marco Campora, difensore dell’architetto Smiraglia. Una questione superata dal Gup ma riproposta questo pomeriggio. In aula oggi c’era anche il penalista Dario Vannetiello, che e’ tornato nella difesa di Gianluca Festa, anche per affrontare alcune questioni sulle intercettazioni.. Il processo “Dolce Vita” parte dalle eccezioni preliminari presentate dalle difese di alcuni dei ventisei imputati. L’udienza celebrata nel pomeriggio e presieduta dal giudice Giampiero Scarlato (a latere Pierpaolo Calabrese e Lorenzo Corona) ha ripreso le fila da quanto avvenuto nell’ udienza del 24 aprile 2026, davanti ad un collegio composto diversamente, in cui fu disposta la riunione del processo all’imputato Gianluca Festa, che aveva scelto di essere giudicato con rito immediato. L’unica questione rimasta in sospeso era quella relativa alla costituzione del Comune di Avellino, rappresentato dall’avvocato Carmine Foreste, per tutti gli altri imputati, sostanzialmente senza risolvere la questione. Il Tribunale ha fatto presente che sono pervenute delle note a firma dei difensori di Camarca Franco Antonio, che riguarda le intercettazioni e una nota dell avvocato Carmine Foreste, con una nota che fa riferimento alla questione relativa alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino.

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE: RIGETTATA LA RICHIESTA DI ESCLUSIONE

Rispetto a questa questione il Tribunale, secondo quello che e’ stato definito “un consolidato orientamento di legittimita’ e dalla lettura complessiva del verbale dell udienza preliminare del dottore Sicuranza” ha rilevato come la natura di quella udienza come mero smistamento fu palesata in occasione della costituzione delle parti nel quale il Gup dichiarava che le questioni non dovevano essere affrontate e lo avrebbe deciso il Gup chiamato a decidere, ovvero il giudice Mauro Tringali. Il Tribunale di Avellino ha ritenuto “non tardiva ma tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta nel corso dell udienza dell 11 novembre”. Per questo motivo il Comune di Avellino sarà parte civile nei confronti di tutti gli imputati.

L’AVVOCATO CAMPORA: GLI ATTI DEL PROCESSO VANNO TRASFERITI A ROMA

La questione che ha determinato il rinvio dell’udienza e’ quella sollevata dal penalista Marco Campora, difensore dell’architetto Filomena Smiraglia, che ha posto una questione di competenza funzionale dal tribunale di Avellino a quello di Roma. Campora ha ricordato che nel procedimento ha assunto la veste di indagata la dottoressa Gaetana Rescigno che è stata iscritta in concorso con l’architetto Smiraglia ed altri per il reato di 479 cp (falso) per un concorso pubblico di funzionario tecnico di categoria D1 con provvedimento del 5 settembre 2024 per i reati nell ambito del procedimento e retrodatava alla data del febbraio 2024 a seguito della informativa dei Carabinieri di Avellino, l’iscrizione della dottoressa Gaetana Rescigno, che è viceprocuratore onorario presso il Tribunale di Benevento. Non ha rilievo la questione di come sia stata trattata la posizione, non possa cioe’ incidere in alcun modo sulla competenza funzionale anche l’ eventuale e a questo difensore non noto decreto di archiviazione. Non è sanabile. E Campora ha anche ricordato che sulla circostanza che il vpo (viceprocuratore onorario) vada equiparato al magistrato onorario ci sono varie sentenze della Cassazione. Questa analoga questione era stata già posta al Tribunale del Riesame, ma era stata rigettata solo in ragione del fatto che non vi era ancora nessuna iscrizione a carico della dottoressa Rescigno. Oggi la vicenda è mutata perché c’è stata una iscrizione con retrodatazione. Questo difensore non chiede solo la trasmissione della atti per il capo di imputazione ma di tutti quelli che sono connessi e chiedo che venga dichiarata una incompetenza funzionale del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Roma.

LA REPLICA DEL PM DEL MAURO

Il pm Fabio Massimo Del Mauro ha invece ricordato come “In realtà la posizione della dottoressa Rescigno era stata posta per la prima volta davanti al Tribunale del Riesame, che nell’ ordinanza aveva rigettato la questione con la circostanza che a quella data non era indagata. Effettivamente era indagata a far tempo dal settembre 2024, retrodatando l’ effetto dell’ iscrizione, perché l’ informativa era antecedente e risalente al mese di febbraio 2024. Il dato che mancava alla Procura e purtroppo è il dato che non e’ mai stato segnalato dalla Polizia Giudiziaria era proprio relativo al ruolo di viceprocuratore onorario della dottoressa Rescigno. Questo, come ha ricordato il pm Del Mauro e’ emerso per la prima volta davanti al Tribunale rel Riesame e poi nel novembre del 2025 davanti al Gup. Nel momento in cui il difensore ha rappresentato questa circostanza la Procura, che nel ftattempo aveva separato la posizione della dottoressa Rescigno ha revocato la propria richiesta di archiviazione che riguardava la stessa e altri indagati e ha verificato la sussistenza dalla qualifica soggettiva e ha trasmesso la posizione della dottoressa Rescigno alla Procura di Roma che oggi e’ chiamata a decidere su una posizione processuale per cui e stata chiesta l’ archiviazione . Questa tesi è stata accolta dal Gup che ha superato la questione.

IL TRIBUNALE CHIEDE ALLA PROCURA LO STATO DELLA RICHIESTA E RINVIA AL PRIMO DICEMBRE

Dopo una breve camera di consiglio, il Tribunale ha ritenuto opportuno ai fini di decidere sulla questione posta dalla difesa di conoscere l’ esito della richiesta di archiviazione pendente davanti al Tribunale di Roma. Per questo motivo e’ stata rinviata la decisione p l’acquisizione di notizie in merito a tale richiesta. Solo nel momento in cui sarà affrontata la questione si andrà avanti con le richieste di prova che dovevamo essere avanzate oggi. Il Tribunale mantenendo una riserva ha onerato il pubblico ministero di documentare la richiesta di archiviazione a carico della dottoressa Rescigno. La decisione arriverà il prossimo primo dicembre, quando sarà sciolta la riserva. Aerre