Dogana, il Comitato chiede un incontro al sindaco Pizza

“Abbiamo appreso dalla stampa che si è tenuto un primo incontro con l’architetto Multari nell’ambito del Progetto Prius recentemente finanziato, nel quale è stata illustrata una prima ipotesi progettuale per il recupero della piazza e la ricomposizione dello scenario fanzaghiano dell’Antica Dogana. Si rincorrono intanto voci diverse sulle ipotesi d’uso della struttura. Poiché il metodo a cui abbiamo sempre ispirato la nostra azione è stato quello di un rapporto costruttivo e positivo con le varie amministrazioni che si sono succedute nel corso degli ultimi 17 anni, chiediamo formalmente un incontro con il nostro Comitato, per poter conoscere quali sono i programmi per il futuro, sia in relazione al progetto Prius – in particolare sul destino del patrimonio statuario – sia alle prospettive di utilizzo del nostro amato monumento”. Così Franco Festa, in rappresentanza del Comitato per la Dogana.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it