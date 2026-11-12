Dogana, il Comitato chiede un incontro al sindaco Pizza

“Abbiamo appreso dalla stampa che si è tenuto un primo incontro con l’architetto Multari nell’ambito del Progetto Prius recentemente finanziato, nel quale è stata illustrata una prima ipotesi progettuale per il recupero della piazza e la ricomposizione dello scenario fanzaghiano dell’Antica Dogana. Si rincorrono intanto voci diverse sulle ipotesi d’uso della struttura. Poiché il metodo a cui abbiamo sempre ispirato la nostra azione è stato quello di un rapporto costruttivo e positivo con le varie amministrazioni che si sono succedute nel corso degli ultimi 17 anni, chiediamo formalmente un incontro con il nostro Comitato, per poter conoscere quali sono i programmi per il futuro, sia in relazione al progetto Prius – in particolare sul destino del patrimonio statuario – sia alle prospettive di utilizzo del nostro amato monumento”. Così Franco Festa, in rappresentanza del Comitato per la Dogana.