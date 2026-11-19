Offrire percorsi di cura specialistici, multidisciplinari e gratuiti per affrontare il disagio psicologico giovanile nelle province di Avellino e Benevento. È questo l’obiettivo di Ti Ascolto, Impresa Sociale fondata dallo psicoterapeuta Francesco Castagnozzi e sviluppata insieme a un team di esperti e professionisti sanitari, per rendere le cure psicologiche e psichiatriche più accessibili agli adolescenti e ai giovani adulti delle aree interne.

Il progetto si rivolge a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 30 anni, offrendo percorsi di cura personalizzati e integrati grazie a un’équipe multidisciplinare composta da psicoterapeuta, psichiatra, neuropsichiatra infantile e nutrizionista.

I professionisti sanitari che collaborano con Ti Ascolto si occupano di problematiche sempre più diffuse tra le nuove generazioni, come disturbi d’ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi alimentari, gioco d’azzardo patologico e uso problematico delle tecnologie digitali.

Un’attenzione particolare è riservata ai disturbi del comportamento alimentare, per i quali sono previsti percorsi multidisciplinari che integrano psicoterapia, valutazione psichiatrica, supporto nutrizionale e sostegno dedicato ai genitori.

Il servizio coinvolge infatti anche le famiglie attraverso “Genitori in Ascolto”, un programma dedicato al sostegno e alla formazione dei genitori, affiancato da un’app pensata per offrire strumenti pratici e informazioni utili ad accompagnare i figli nel percorso di cura.

Accedere al servizio è semplice. Gli interessati possono richiedere un primo incontro attraverso il sito web ufficiale del progetto oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero dedicato. Dopo una valutazione iniziale, l’équipe verifica la possibilità di attivare un percorso di cura gratuito, sulla base delle necessità cliniche e delle risorse disponibili.

Oltre ai servizi online, Ti Ascolto dispone di punti di riferimento ambulatoriali sul territorio. La sede principale si trova a Benevento, in Piazza Guerrazzi 4, affiancata dagli studi di Atripalda (presso AG Medica) e Ariano Irpino (presso DiagnosticAriano).

Per tutte le informazioni potete consultate il sito:https://tiascoltonline.it/