È Maria Cristina Aceto, direttrice del CSV Irpinia Sannio ETS, a sottolineare l’importanza del confronto e della collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore in occasione del Tavolo sulla Disabilità, svoltosi presso l’associazione di cultura e volontariato Enzo Aprea APS di Atripalda. Al centro dell’incontro il tema del progetto di vita e del nuovo Decreto Legislativo 62, che introduce un cambiamento nell’approccio alla disabilità, puntando su una visione più personalizzata, partecipata e centrata sulla persona, sui suoi bisogni, desideri e aspirazioni. Un appuntamento significativo, che ha visto la presenza eccezionale dei responsabili dell’INPS, in un momento di confronto diretto con le realtà del Terzo Settore per comprendere come la nuova normativa dovrà essere concretamente attuata, attraverso la collaborazione tra enti, servizi e istituzioni.

Ad accogliere i partecipanti Renata Romano, presidente dell’Associazione di Cultura e Volontariato Enzo Aprea APS. Presenti Pierluigi Violante, direttore della sede provinciale INPS di Avellino, e Raffaele Tangredi, presidente del Comitato provinciale INPS di Avellino.Tra gli interventi, quello di Carmine De Blasio, direttore del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, e del dott. Luigi Giordano, primario del Centro Medico Legale INPS di Avellino, che hanno approfondito gli aspetti legati ai servizi sociali e alla valutazione medico-legale. Focus anche sugli aspetti operativi della nuova procedura, con Antonio Ferraioli, responsabile del livello informatico, che ha illustrato le modalità di invio della domanda. A moderare il tavolo Maria Cristina Aceto, direttrice del CSV Irpinia Sannio ETS, che ha guidato il confronto tra i relatori e i partecipanti, favorendo il dialogo tra INPS, servizi territoriali e associazioni.

L’incontro ha rappresentato un’occasione concreta per avvicinare il mondo istituzionale e quello associativo, nella consapevolezza che l’attuazione della nuova normativa richiederà sinergia, ascolto e una rete territoriale capace di accompagnare le persone con disabilità nella costruzione del proprio progetto di vita.