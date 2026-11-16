In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, venerdì 20 novembre, il Comitato Provinciale UNICEF di Avellino e gli operatori del Servizio Civile del progetto “Promuoviamo i diritti dei bambini e degli adolescenti in Italia” saranno ospiti della sezione Biblioteca per Ragazzi della Biblioteca Provinciale S. e G. Capone per un appuntamento speciale interamente dedicato all’ascolto, al dialogo e alla promozione dei diritti dei più piccoli.

L’iniziativa si inserisce nella continuità della collaborazione nazionale e nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e l’UNICEF Italia. Quest’anno, in particolare, il 20 novembre è stato scelto per essere interamente dedicato al diritto alla pace. La pace rappresenta una condizione fondamentale e imprescindibile per la tutela e la piena realizzazione di tutti i diritti di bambine, bambini e adolescenti, soprattutto in questo momento storico complesso. In questa prospettiva, le biblioteche si confermano presidi culturali essenziali, luoghi di incontro, conoscenza e dialogo nella promozione della cultura dei diritti e della convivenza civile.

Per celebrare al meglio la giornata, all’interno della Biblioteca per Ragazzi verrà allestita una speciale “vetrina per la pace”, con una selezione bibliografica curata e organizzata per differenti fasce d’età. L’evento vedrà gli operatori del Servizio Civile impegnati insieme ai bambini e ai ragazzi in momenti di approfondimento, letture animate e attività laboratoriali, sul tema prescelto, trasformando i libri in uno strumento concreto di riflessione sui diritti sanciti dalla Convenzione ONU.