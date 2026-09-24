Diffamazione a mezzo social: la Corte d’Appello di Napoli conferma la condanna dell’ex Sindaco di Avellino

AVELLINO- La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 5842/2026, ha confermato integralmente la condanna per diffamazione pronunciata dal Tribunale di Avellino nei confronti dell’ex Sindaco della città, condannato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’architetto Erminio Petecca, all’epoca Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino..La vicenda trae origine da una diretta Facebook trasmessa il 24 maggio 2021, nel corso della quale l’ex primo cittadino rivolse all’arch. Petecca espressioni gravemente offensive — tra cui “fetecchia”, “patacca” e “sfessato” — fittiziamente attribuite a terzi, in risposta alle critiche istituzionalmente sollevate dall’Ordine in merito all’affidamento diretto, senza evidenza pubblica, di un incarico professionale di rilevante importo per la riqualificazione della Dogana di Avellino.

La Corte ha ribadito che la diffusione di contenuti denigratori attraverso i social network integra gli estremi della diffamazione aggravata, per la loro capacità di raggiungere un pubblico potenzialmente illimitato. Ha altresì chiarito che l’espediente di attribuire gli epiteti offensivi a soggetti terzi non consente di eludere i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, quando — come nel caso di specie — le espressioni utilizzate esulano manifestamente dalla continenza verbale e si risolvono in un’aggressione personale gratuita alla reputazione del professionista. Il risarcimento del danno non patrimoniale, già liquidato in primo grado in € 12.000,00, è stato integralmente confermato in sede di appello, oltre al pagamento del doppio grado di giudizio.«La pronuncia della Corte d’Appello rappresenta un riconoscimento pieno e definitivo delle ragioni dell’arch. Petecca» — dichiara l’Avvocato Ermanno Salvatore, difensore dell’architetto — «e costituisce un importante presidio a tutela di chi, nell’esercizio di funzioni istituzionali, subisce attacchi alla propria reputazione veicolati attraverso i moderni strumenti di comunicazione digitale. Nessuna carica pubblica può legittimare l’uso della propria visibilità per delegittimare e offendere chi svolge, con correttezza e indipendenza, il proprio ruolo professionale e ordinistico.»