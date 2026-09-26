Detenzione di droga al fine di spaccio: arrestato un 29enne avellinese

Al fine di contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino (AV) hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 29enne avellinese, incensurato. L’uomo, che viaggiava alla guida di un’autovettura, è stato controllato dagli agenti e trovato in possesso di una busta termosaldata contenente 5,80 gr. di hashish e 17 gr. di marijuana, nonché di nr. 3 cilindretti in alluminio contenenti ognuno una sigaretta artigianale con all’interno materiale stupefacente. La successiva perquisizione eseguita dai poliziotti in Avellino, presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire 45 gr. di hashish e nr. 3 barattoli in vetro con all’interno 243 gr. di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e vari strumenti di confezionamento. Tutto il materiale rinvenuto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Al termine dell’udienza di convalida, il G.I.P. presso il Tribunale di Benevento ha convalidato l’arresto e applicato all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.