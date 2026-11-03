Depuratore Nusco, il Comitato: “Se toglieranno i sigilli, nessuna risposta da ASI e SIGE sul conto terzi”

Il 28 ottobre, convocata dal Sindaco di Nusco, si è tenuta la Consulta concordata con il Prefetto. Sono risultati assenti i rappresentanti di Regione, Provincia, ARPAC, ASL, UIL, Comune di Sant’Angelo dei Lombardi; per il Comune di Lioni c’erano un assessore e un consigliere. All’apertura del Sindaco, un rappresentante del Comitato “Vogliamo Respirare” ha riepilogato quanto fatto finora, dal monitoraggio all’esposto in Procura, all’incontro in prefettura. SIGE e ASI hanno riferito che le analisi effettuate dall’ARPAC sarebbero inutilizzabili in quanto sono stati adottati parametri non conformi alla tipologia del caso. Hanno aggiunto di aver attuato le richieste del Tribunale, e che, per il 17 novembre, il depuratore tornerà alla piena funzionalità e si chiederà il dissequestro. Alla richiesta del Comitato su se si intenda proseguire con il “conto terzi” non è stata data risposta.

“Abbiamo richiesto che l’ARPAC provveda all’installazione di centraline permanenti per il monitoraggio costante delle emissioni nell’aria e nell’acqua – spiegano – Abbiamo chiesto a che punto è la gara per la ristrutturazione del depuratore: il rappresentante dell’ASI ha risposto che è in corso l’esame delle migliorative e poi, con minaccia velata, che “con queste azioni si potrà perdere il finanziamento regionale”. Ma l’assessore regionale aveva detto il contrario! I rappresentanti sindacali hanno invitato a non mettere ambiente contro lavoro. Abbiamo ribadito che per noi la tutela dell’ambiente deve andare in pari con la tutela del lavoro e della salute dei lavoratori e della comunità. Il Sindaco di Nusco ha detto che invierà il verbale della seduta ai presenti, per osservazioni e che, a cavallo del 17 novembre convocherà un altro incontro con il Prefetto, sperando nella presenza di tutti gli interlocutori”.