Depuratore di Nusco, il prefetto Fico convoca una riunione operativa a Palazzo di Governo

Da
Redazione online
-
0
335

NUSCO- Un vertice a Palazzo di Governo convocato dal prefetto Franca Fico per discutere sulle problematiche legate alla depurazione. Il tavolo è stato convocato per pomeriggio alle 16:30 in Prefettura. All’ordine del giorno della riunione concernente la questione della depurazione industriale presso l’area industriale di Nusco. Una vicenda che sta animando da giorni lo scontro sulle problematiche ambientali nella zona.