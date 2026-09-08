Depuratore di Nusco, il prefetto Fico convoca una riunione operativa a Palazzo di Governo

NUSCO- Un vertice a Palazzo di Governo convocato dal prefetto Franca Fico per discutere sulle problematiche legate alla depurazione. Il tavolo è stato convocato per pomeriggio alle 16:30 in Prefettura. All’ordine del giorno della riunione concernente la questione della depurazione industriale presso l’area industriale di Nusco. Una vicenda che sta animando da giorni lo scontro sulle problematiche ambientali nella zona.
Redazione Irpinia
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