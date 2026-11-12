Denuncia i genitori per maltrattamenti: assolti dall’accusa, padre condannato per lesioni

AVELLINO- Assolti dall’accusa di maltrattamenti ai danni del figlio, che li aveva querelati, condannato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa invece solo il padre. Questa la decisione dei giudici del Tribunale di Avellino nei confronti di una coppia della citta’ capoluogo, difesa dall’ avvocato Carolina Schettino per cui la Procura di Avellino aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione.

LE ACCUSE

Entrambi erano accusati dal figlio, all’ epoca dei fatti anche fino ad una certa data ancora minorenne, maltrattamenti in famiglia, aggravati della minore eta’ del figlio e del delitto di lesioni personali aggravate dal rapporto di filiazione. Per l’accusa, che aveva invocato la condanna di marito e moglie, il figlio adottivo della coppia, dal 2013 al 2021 avrebbe subito ingiurie, percosse, privazioni alimentari, ostacoli all’igiene personale, chiusura notturna della camera da letto, imposizione dell’uso di una bacinella o di altri contenitori di fortuna per i bisogni fisiologici della notte, accumuli di rifiuti nella stanza e mancata apertura della porta di casa in occasione di rientri oltre l’orario prestabilito. Le lesioni aggravate riguardano invece un solo episodio del 25 luglio 2021 e attribuisce al padre la condotta di aver materialmente aggredito il figlio con pugni alle braccia e al volto, mentre la mamma , presente al fatti, apportava il suo contributo trattenendo il cane di famiglia, cosicché erano state provocate al figlio lesioni personali guaribili in sette giorni. Tutte accuse che erano state riportate oltre che nella querela anche dallo stesso figlio in aula, nel corso del suo esame.

LA DIFESA: NESSUNA CONDOTTA VESSATORIA ABITUALE

Per la difesa dei due coniugi, non si sarebbe formata “la prova dibattimentale, con il necessario grado di certezza, di un’unica e persistente condotta vessatoria protratta dal 2013 al 25 luglio 2021. Essa restituisce piuttosto un quadro di difficoltà familiari e relazionali progressivamente degenerato, nel quale i genitori, pur potendo avere adottato modalità comunicative o espressive censurabili, risultano essersi rivolti alla scuola, ai servizi sociali, alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine, tentando di contenere le condotte problematiche del ragazzo e di accompagnarlo verso una maggiore maturità e autonomia. La scelta di favorirne, dopo la maggiore età, l’inserimento lavorativo e la sistemazione abitativa autonoma non costituisce prova di abbandono, piuttosto un atto di responsabilità posto in essere nell’interesse precipuo del figlio. Ne consegue che, in assenza di una prova sufficientemente precisa e convergente delle condotte, della loro reiterazione, della loro direzione soggettiva e della concreta instaurazione di un regime di vita vessatorio, non risulta raggiunta la soglia probatoria richiesta per una pronuncia di condanna”. Ora bisognerà attendere le motivazioni del verdetto emesso dal Tribunale Collegiale di Avellino per comprendere se questi argomenti, ribaditi in discussione da parte dell’avvocato Carollina Schettino siano stati completamente accolti da parte dei giudici del Collegio.