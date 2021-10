Basket Avellino Del Fes Avellino, a Bisceglie non c’è storia: 89 a 67 per la Lions Basket 18 Ottobre 2021

Seconda sconfitta in trasferta per le Del Fes Avellino che non riesce a ribaltare il pronostico ed esce sconfitta con il punteggio di 89 a 67 contro i Lions Basket Bisceglie.

Una gara in cui la squadra di Robustelli è riuscita a partire bene e chiudendo in vantaggio il primo quarto con il punteggio di 17 a 22. Ma già nel secondo quarto la squadra di casa fa capire ai biancoverdi che sarà una giornata difficile mettendo la testa avanti e andando all’intervallo lungo in vantaggio 43 a 23.

Si torna in campo con Bisceglie che gestisce il vantaggio smorzando ogni velleità di rimonta della Del Fes che non riesce a ricucire anzi il divario aumenta e il periodo si chiude sul 64 a 50 per la formazione pugliese. Nell’ultimo quarto non c’è scampo con Bisceglie che dilaga non concedendo scampo agli irpini che devono arrendersi con il punteggio finale di 89 a 67.

Ora per la Del Fes il prossimo impegno sarà domenica prossimo al PalaDelMauro dove affronteranno CJ Basket Taranto.