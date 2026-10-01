Decreto condizionatori, finanziate 46 scuole irpine. In arrivo anche il bando da 114 milioni per la sicurezza

Le scuole irpine sono state interessate da una duplice “buona notizia” da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Di fatti, da un lato il Decreto Condizionatori D.M. 179 del 2 settembre 2026 che mette fine alle aule-forno, dall’altro l’Avviso Pubblico n. 78918 del 1 ottobre 2026 per l’8×1000 sull’edilizia scolastica da 114,4 milioni di euro.

«Due misure concrete che cambiano la vita di studenti e docenti. Grazie Ministro Valditara» dichiara Maria Sabina Galasso, Segretaria

provinciale della Lega Irpina. Grazie allo stanziamento di 20 milioni di euro per il comfort microclimatico delle aule, in provincia di Avellino sono state finanziate 46 istituzioni scolastiche in 29 Comuni, per un totale di

145.064,22 euro (3.153,57 euro ad istituto).

Si tratta di un contributo straordinario per l’acquisto di dispositivi di raffrescamento a rapida realizzazione, destinato alle scuole che non dispongono già di impianti di climatizzazione.

«Come ha spiegato anche il Ministro Valditara, siamo entrati in una nuova fase: le scuole vanno adeguate a tutte le condizioni climatiche. E’ un primo passo concreto per dire basta alle aule-forno a settembre. E’ esattamente lo schema di questo decreto, dove i fondi del Ministero vanno ad integrare e a dare un supporto immediato alle risorse che

Comuni e Provincia, proprietari degli immobili, devono garantire.

A questo intervento si affianca il piano strutturale da oltre 12 miliardi tra PNRR e fondi nazionali, di cui 3,7 miliardi per efficientamento, nuove scuole e messa in sicurezza» spiega Galasso.

Contestualmente è stato pubblicato l’Avviso per la quota a gestione statale dell’otto per mille IrpefF: 114.498.620 euro complessivi, di cui 103.426.620 euro immediatamente disponibili per il quadriennio 2026-2029, fortemente voluto dal Ministro Valditara con D.M. 173/2026. I fondi serviranno per interventi urgenti e indifferibili: adeguamento

antisismico, bonifica amianto, crolli di solai e controsoffitti, prevenzione sfondellamento.

Potranno partecipare tutti gli Enti locali per un solo edificio scolastico con finanziamento fino a 1 milione di euro. Le candidature si presentano online su https://ottopermille.indire.it dalle ore 10.00 del 5 ottobre alle 23.59 del 23 ottobre 2026.

«Faccio un appello a tutti i 118 sindaci irpini: è una finestra strettissima, solo 18 giorni. Non lasciamo un euro a terra, le risorse sono ripartite in tre aree paritarie Nord, Centro e Sud per ridurre i divari. L’Irpinia, con centinaia di edifici costruiti prima del 1970, avrà punteggio massimo e deve cogliere questa occasione» conclude Galasso.

Di seguito si riporta l’elenco dettagliato delle scuole finanziate con il suddetto Decreto Condizionatori:

– ad Avellino città si contano 12 istituti: I.C. S.Tommaso – F.Tedesco; I.C. Perna-Dante; I.C.

Margherita-Vinci; I.C. Colombo-Solimena; I.C. Cocchia-Scandone; I.S.Paolo De Luca Rossi Doria; De Sanctis-D’Agostino-Amatucci; Istituto Superiore Pietro Colletta; Liceo Virgilio Marone; Liceo Scientifico Mancini; ITE Amabile; CPIA di Avellino.

– 34 le scuole della Provincia: I.C. De Amicis-Masi di Atripalda; I.C. Galiani di Montoro; I.C. di Serino; I.C. Caruso di Altavilla Irpina; I.C. di

Pratola Serra; I.C. di Mercogliano; I.C. Manzoni di Mugnano del Cardinale; I.C. Guarini di Solofra; I.C. Carlo Del Balzo di San Martino

Valle Caudina; I.C. Giovanni XXIII-Parini di Baiano; Omnicomprensivo Croce-Nobile-Amundsen di Lauro; I.C. Mons. Guerriero di Avella; Omnicomprensivo De Sanctis di Cervinara; I.C. Calvario-Covotta di Ariano

Irpino; I.C. G. Lusi di Ariano Irpino; Polo Liceale Ruggero II di Ariano Irpino; Polo Tecnico di Ariano Irpino; I.C. Benedetto Croce di Flumeri; Pmnicomprensivo Manzi-Maffucci di Calitri; Omnicomprensivo De Sanctis di

Lacedonia; I.C. Pascoli-Fermi di Vallata; I.C. Luigi Di Prisco di Fontanarosa; I.C. Iannaccone di Lioni; I.C. Criscuoli di Sant’Angelo dei

Lombardi; Istituto Superiore De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi; I.C. di Montemiletto; I.C. Palatucci di Montella; Istituto Superiore Rinaldo D’Aquino di Montella; I.C. Guarini di Mirabella Eclano;

Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino di Grottaminarda; I.C. di Aiello del Sabato; I.C. Di Meo di Volturara Irpina; I.C. De Sanctis di

Caposele.