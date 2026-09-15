Darryl Jackson alla Scandone: “Grato alla società per la fiducia e l’opportunità ricevuta”

La Felice Scandone Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2026/2027 con Darryl Joshua Jackson, guardia statunitense con cittadinanza maltese, classe 1985, alta 190 centimetri. Giocatore di grande esperienza, leadership e qualità realizzativa, Jackson approda in biancoverde dopo aver conquistato la promozione in Serie A2 con la Gema Montecatini, confermandosi ancora una volta tra gli esterni più affidabili e prolifici della categoria.

Nell’ultima stagione ha disputato 31 partite di regular season, facendo registrare 14,9 punti, 2,3 rimbalzi e 2,4 assist di media, con il 47% da due, il 42% da tre e il 95% ai tiri liberi. Nei playoff promozione ha aggiunto 12,7 punti e 2,6 rimbalzi a gara, mantenendo il 37% dalla lunga distanza.

Complessivamente, tra stagione regolare e post-season, ha totalizzato 652 punti in 46 presenze, realizzando 116 triple e chiudendo con il 40% dall’arco e oltre il 92% dalla lunetta.

Dopo l’esperienza universitaria al Warner Pacific College, Jackson ha iniziato la propria carriera professionistica in Romania, indossando prima la maglia del Pitesti e successivamente quella della Steaua Bucarest, con cui ha partecipato anche alla FIBA EuroChallenge.

Il suo percorso internazionale è poi proseguito a Cipro, dove ha conquistato il campionato con l’Etha Engomis di Nicosia, in Germania con il Ludwigsburg e in Georgia con il Sukhumi. Nel 2014 è arrivato in Italia, costruendo una carriera importante tra Serie A e Serie A2. Ha vestito, tra le altre, le maglie di Brindisi, Roseto, Casalpusterlengo, Caserta, Scafati e Forlì. Proprio nelle esperienze con Casalpusterlengo, Scafati e Forlì ha confermato le proprie notevoli capacità offensive, viaggiando stabilmente tra i 17 e i 19 punti di media.

Dal 2020 ha proseguito il proprio percorso italiano con Bergamo, nuovamente Scafati, Stella Azzurra Roma, Latina e Chieti, prima del trasferimento a Ruvo di Puglia. Con la formazione pugliese ha sfiorato i 20 punti di media nella prima stagione, affermandosi come uno dei migliori realizzatori della Serie B Nazionale. Nell’annata successiva è stato protagonista della promozione in A2, chiudendo la regular season con 18,3 punti di media, il 45% da tre e il 94% ai tiri liberi, ai quali ha aggiunto oltre 17 punti a partita nei playoff.

La successiva promozione ottenuta con Montecatini certifica ulteriormente il valore di un giocatore abituato a competere ad alti livelli e a essere determinante nei momenti decisivi della stagione.

Queste le prime parole del neo acquisto biancoverde: “È davvero bello tornare in Italia e avere l’opportunità di giocare per un club storico come la Scandone Avellino. Sono entusiasta di affrontare le nuove sfide che questa stagione porterà con sé e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e lo staff tecnico. Sono grato alla società per la fiducia e per questa importante opportunità”. Con il suo arrivo, la Scandone Avellino inserisce nel proprio roster un esterno di comprovata esperienza, dotato di grande talento offensivo, eccellenti percentuali al tiro e una profonda conoscenza del basket italiano.

Benvenuto ad Avellino, Darryl!