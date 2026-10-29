Danneggiamento cavalcavia Autostrada A2 “del Mediterraneo”: riunito in Prefettura il Comitato Operativo Viabilità

Nel primo pomeriggio odierno, un mezzo pesante in transito sull’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, in direzione sud, all’altezza del km 6+100, nel territorio comunale di Baronissi, ha urtato il cavalcavia sovrappassante, provocando il danneggiamento della trave di bordo dell’opera.

A seguito dell’evento, che non ha quindi direttamente riguardato il Raccordo Autostradale RA02 di Avellino, la Prefettura di Avellino ha riunito il Comitato Operativo Viabilità, in collegamento con l’omologo organismo della provincia di Salerno, per una valutazione congiunta della situazione e della viabilità alternativa, tenuto conto che ANAS ha disposto l’interdizione della circolazione veicolare in entrambe le carreggiate dell’A2.

Per i veicoli diretti verso nord (direzione Avellino), all’altezza dello svincolo di Fratte è stata attivata la deviazione obbligatoria sull’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.

Per i veicoli diretti verso sud, provenienti da Avellino e in transito sul Raccordo Autostradale RA02 “di Avellino”, è stata istituita l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo per l’Autostrada A30. Da qui, i veicoli possono uscire a Mercato San Severino e proseguire, mediante la viabilità ordinaria, verso i comuni limitrofi o verso Salerno. I veicoli diretti a Napoli possono, invece, proseguire lungo l’A30 fino allo svincolo di Palma Campania e immettersi successivamente sulla SS268 “del Vesuvio” in direzione Napoli.

Per i veicoli provenienti da Avellino e diretti verso le località situate a sud di Salerno (Battipaglia, Contursi Terme e aree limitrofe), si segnala inoltre la possibilità di utilizzare, in alternativa al RA02, la SS7 “Appia” (ex Ofantina) a partire da Manocalzati, con prosecuzione verso Lioni e successivamente verso Contursi Terme, bypassando integralmente la tratta interessata dall’evento.

Al momento, lungo il Raccordo Autostradale RA02 non si registrano particolari criticità e la circolazione risulta regolare.