Daniele Pugliese eletto rappresentante d’Istituto e alla Consulta Provinciale

Importante risultato per Daniele Pugliese, eletto rappresentante d’Istituto presso l’Istituto Superiore “Luigi Amabile” con 408 voti e alla Consulta Provinciale degli Studenti con 261 voti. Un risultato che testimonia la fiducia e il sostegno ricevuti da tanti studenti.

Pugliese ha inoltre annunciato la propria adesione al movimento studentesco “Studenti col Tricolore”, lanciato da Pasquale Maietta e Gabriel Colucci, condividendone il progetto e i valori di partecipazione, rappresentanza e protagonismo giovanile.

«Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me. Questo risultato rappresenta una grande responsabilità: lavorerò per dare voce agli studenti e portare avanti le loro idee e necessità». Un nuovo percorso di impegno e rappresentanza studentesca, con l’obiettivo di dare maggiore forza alla voce degli studenti.