Quali informazioni aiutano a scegliere un percorso universitario? E come si valuta la qualità della didattica e della ricerca negli atenei? Sono i temi dell’incontro «Dall’università il futuro del Paese», in programma venerdì 27 novembre, dalle 11.00 alle 12.30, nell’auditorium di via Ferrante del liceo scientifico «P.S. Mancini» di Avellino.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi quinte, si aprirà con i saluti di Paola Anna Gianfelice, dirigente scolastica del liceo, e di Luca Mattiocco, dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania.

Interverrà Aurelio Tommasetti, già rettore dell’Università degli Studi di Salerno e oggi componente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Al centro del suo intervento ci saranno i criteri con cui vengono valutati gli atenei, la qualità della ricerca e gli strumenti a disposizione degli studenti per orientarsi nella scelta del percorso universitario dopo il diploma.

All’incontro interverranno anche le docenti Incoronata Famiglietti, Elvira Lieto e Immacolata Pascale, funzioni strumentali per l’orientamento del liceo Mancini.