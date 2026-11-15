“Dalle radici al futuro”: Confagricoltura Avellino convoca l’Assemblea Generale 2026

L’appuntamento rappresenta il momento di sintesi e di confronto apicale dell’organizzazione, arrivando a coronamento di un lungo ed articolato percorso di ascolto del territorio. Nelle scorse settimane, infatti, Confagricoltura Avellino ha promosso una serie di incontri zonali in tutta la provincia, toccando da vicino le diverse realtà produttive dell’Irpinia e confrontandosi direttamente con le aziende agricole e i produttori locali. Nel corso delle tappe territoriali sono state recepite ed analizzate tutte le istanze, le problematiche e le proposte avanzate dal comparto: dalle criticità legate ai costi di produzione e ai cambiamenti climatici, fino alle opportunità di sviluppo,innovazione e valorizzazione delle filiere d’eccellenza irpine.

Con la convocazione dell’Assemblea Generale del 16 novembre, Confagricoltura Avellino raccoglie e sistematizza questo patrimonio di istanze per trasformarlo in una linea d’azione sindacale e strategica concreta per l’anno a venire, ponendo al centro della propria agenda la tutela del reddito degli agricoltori e il rilancio dell’economia agraria locale. I lavori vedranno la partecipazione e il contributo delle principali istituzioni regionali, provinciali e delle rappresentanze di categoria. Interverranno, tra gli altri Fabrizio Marzano, Presidente di Confagricoltura Campania; Maria Carmela Serluca, Assessora all’Agricoltura della Regione Campania; Fausto Picone, Presidente della Provincia di Avellino; Enzo Alaia, Consigliere Regionale della Campania. È prevista inoltre la presenza di altri consiglieri regionali del territorio e dei rappresentanti delle diverse organizzazioni agricole ed economiche locali.