Dalla terra allo spazio: l’innovazione del Liceo Mancini di Avellino conquista la NASA

Un’idea brillante, nata tra i banchi del Liceo Scientifico “Pasquale Stanislao Mancini” di Avellino, è riuscita a salire sul podio di una delle competizioni tecnologiche più prestigiose al mondo. La squadra “Totally Space”, guidata dal Professore Gerardo Serino e composta dalle studentesse Priscilla Ciccone, Clarissa Musto ed Eva Perrone, ha conquistato il secondo posto all’evento NASA Space Apps Challenge di Vatican City, tenutosi in collegamento da Solofra ( AV ) con La Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Il progetto presentato dal team reingegnerizza i materiali per le batterie di nuova generazione silicio-carbonio. L’obiettivo è garantire un monitoraggio costante dei parametri vitali e biometrici degli astronauti durante le missioni, superando i limiti delle tradizionali celle agli ioni di litio.

Ciò che rende l’intuizione straordinaria è il sistema di ricarica: parte dell’energia necessaria viene infatti generata grazie al movimento corporeo degli operatori, sfruttando sia l’espansione toracica durante la respirazione, sia il movimento del polso, con un meccanismo simile a quello degli orologi automatici, in modo da riconvertirlo in energia elettrica, andando ad incidere di meno sul consumo delle risorse.

A coronamento di questo successo, la delegazione ha vissuto un momento di grande emozione: i ragazzi e il docente sono stati infatti premiati dal Senatore Vincenzo De Luca e il Sindaco di Solofra Nicola Moretti, presente all’evento per celebrare il talento e l’ingegno messi in campo dai giovani innovatori. Un sentito ringraziamento va anche all’ingegnere Renato Ciampa per la gestione dell’evento durato 2 giorni, e al suo Team che ha visto in Emanuele Del Vacchio un prezioso collaboratore per la riuscita dei collegamenti a distanza.

Inoltre il professore Serino ha tenuto a ringraziare la Dirigente dell’istituto Liceo Scientifico Statale P.S. Mancini di Avellino, la Professoressa Paola Anna Gianfelice e le docenti Marina Famoso ed Elvira Limone per tutto il supporto fornito nello scouting dei ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione.