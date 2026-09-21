Da Solofra a Milano: Romolo Clemente (M5s) porta le istanze del territorio al centro di “Nova” con Conte e Fico

MILANO – La città di Solofra conquista uno spazio di rilievo nel dibattito politico nazionale in occasione di “NOVA – Parola all’Italia”, la convention tenutasi a Milano che ha visto la partecipazione dei vertici del Movimento 5 Stelle e del campo progressista. A rappresentare le istanze e le esigenze del territorio solofrano è stato l’Avv. Romolo Clemente, esponente locale del Movimento 5 Stelle, che ha portato le questioni cruciali della comunità direttamente all’attenzione del Presidente Giuseppe Conte e del Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Un confronto ad altissimo livello istituzionale che ha permesso di accendere i riflettori sulle vertenze storiche e sulle prospettive di sviluppo di Solofra, inserendo le proposte locali nei punti programmatici della futura azione di governo.

«Attraverso questa fitta rete istituzionale e politica, l’azione portata avanti per il territorio ha trovato ascolto, attenzione e piena comprensione rispetto alle priorità fondamentali della città di Solofra, dal potenziamento della sanità locale alla sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, fino alla tutela dell’ambiente», ha sottolineato con soddisfazione l’Avv. Romolo Clemente a margine dei lavori.

Giustizia e Legalità: la battaglia sull’Abuso d’Ufficio

Tra i temi centrali emersi durante la manifestazione vi è la conferma dell’inserimento nel programma di coalizione della reintroduzione del reato di abuso d’ufficio. Si tratta di una battaglia di legalità e trasparenza amministrativa che vede l’Avv. Romolo Clemente in prima linea da anni, protagonista di un rigoroso percorso giudiziario e politico condotto fino alla Corte Costituzionale.

Sul palco di NOVA, il tema della giustizia e del contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione è stato approfondito in un tavolo tecnico e politico di assoluto spessore insieme al Senatore Roberto Scarpinato e al già Procuratore Nazionale Antimafia, oggi Deputato, Federico Cafiero De Raho.

L’esponente solofrano ha ribadito la necessità impellente di questo ripristino normativo per tutelare le comunità locali:

«Il mio impegno si è concentrato su pilastri fondamentali come la sanità pubblica, un’urbanistica moderna e rispettosa dell’ambiente, le politiche giovanili e soluzioni rivoluzionarie per dotare le nostre città di servizi essenziali efficienti, oltre che sul discorso giustizia e della reintroduzione del reato di abuso d’ufficio che tanto ha fatto male ai nostri territori permettendo il proliferare di losche azioni politiche amministrative».

Un programma concreto per la Solofra del futuro

L’evento milanese si è rivelato una vetrina fondamentale non solo per far sentire la voce della provincia irpina, ma per integrare concretamente le istanze locali in un progetto politico di ampio respiro nazionale e regionale.

«A Milano Solofra è stata protagonista! Abbiamo portato direttamente al cuore del dibattito le nostre idee, le nostre battaglie e le proposte concrete che entreranno a far parte del prossimo programma di governo della coalizione», ha affermato Clemente.

In conclusione del suo intervento, l’Avv. Clemente ha lanciato un forte messaggio di fiducia e determinazione rivolto a tutti i cittadini solofrani per il percorso politico e amministrativo che attende la città:

«Questa è l’alba di una nuova era. Solofra c’è, ruggisce, ed io sono infinitamente onorato di esserne la voce e il rappresentante attivo! Ora tocca a noi!».