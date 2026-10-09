Da Montemarano all’America, Mariano D’Agnese celebrato per mezzo secolo di attività sartoriale

Cinquant’anni di attività sartoriale in America con il suo marchio “Mario di Roma”, una vita dedicata al lavoro e un percorso cominciato a Montemarano. Mariano D’Agnese, conosciuto nella comunità di Glen Head, nello Stato di New York, come “Mario the Tailor”, è stato celebrato ieri, giovedì 8 ottobre, per la sua storia artigianale e per il contributo offerto alla comunità che lo ha accolto.

A sottolineare il valore del traguardo è arrivato anche l’attestato di riconoscimento del senatore dello Stato di New York Jack M. Martins, rappresentante del 7° Distretto senatoriale. Nel documento, datato 8 ottobre 2026 e intestato a “Mario the Tailor”, il senatore ha espresso le proprie congratulazioni per i cinquant’anni di attività, evidenziando la dedizione ai clienti e il costante impegno nei confronti della comunità di Glen Head, con l’augurio di proseguire ancora a lungo questo percorso di successo.

Prima dell’esperienza americana, il cammino di D’Agnese lo aveva portato, ancora giovanissimo, dall’Irpinia a Roma. Nella Capitale ha confezionato abiti per importanti uomini di governo e delle istituzioni, maturando un’esperienza significativa nell’arte dell’ago e del filo: un mestiere nel quale precisione, cura dei particolari e capacità di interpretare le esigenze del cliente fanno la differenza.

Un patrimonio di competenze che ha poi portato con sé negli Stati Uniti, facendo della sartoria il lavoro di una vita. Con “Mario di Roma” ha vestito esponenti delle istituzioni americane, magistrati, avvocati e membri del Congresso degli Stati Uniti, portando anche in questi ambienti la tradizione e lo stile della sartoria italiana.

Il traguardo dei cinquant’anni racconta la continuità di questo impegno e il rapporto di fiducia costruito nel tempo con la clientela e con il territorio. Una storia professionale nella quale l’esperienza maturata in Italia si è intrecciata con le opportunità e le sfide della vita oltreoceano.

A rendergli omaggio sono stati la Gold Coast Business Association e il Consiglio civico di Glen Head/Glenwood Landing, promotori della celebrazione dedicata alla dedizione, alla maestria artigianale e allo spirito di comunità. La cerimonia si è svolta presso la bottega di Mario, al numero 59 di Glen Head Road, a Glen Head.

Accanto a Mariano D’Agnese è stato festeggiato anche Vito, titolare del salone “Vito’s Hair Salon”, per i suoi trent’anni di attività. Due percorsi imprenditoriali che gli organizzatori hanno voluto valorizzare per il servizio reso alla comunità e per il ruolo di riferimento assunto nella vita del quartiere.

Per Montemarano, la storia di D’Agnese rappresenta un motivo di orgoglio: quella di un concittadino che ha portato oltreoceano il proprio mestiere, contribuendo a far conoscere e apprezzare l’arte sartoriale italiana.

Oggi Mariano custodisce un desiderio: tornare presto in Italia per insegnare ai giovani a confezionare abiti, trasmettendo le tecniche, le conoscenze e l’esperienza acquisite in una vita di lavoro. Un progetto che guarda al futuro della sartoria e alla possibilità di affidare a una nuova generazione un sapere fatto di gesti precisi, pazienza e sensibilità artigianale.

Dopo cinquant’anni in America, il suo sogno riparte così dall’Italia: mettere la propria esperienza a disposizione di chi vorrà imparare, affinché il filo di questa storia possa continuare nelle mani di nuovi sarti.