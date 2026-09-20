Da Mercogliano ad Avellino, oggi torna la Camminata Rosa

Tutto pronto per la 12ª Camminata Rosa, l’iniziativa promossa e coordinata da AMOS Partenio e AMDOS Alta Irpinia, che ogni anno porta nelle strade dell’Irpinia un grande messaggio di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica e sulla diagnosi precoce. La manifestazione partirà da Mercogliano per raggiungere Avellino, trasformando il percorso in una grande testimonianza collettiva di partecipazione e solidarietà.

Fortemente promossa dal dottor Carlo Iannace, la Camminata Rosa resta un grande inno alla prevenzione e alla vita: la voce di chi sta combattendo contro il cancro e di chi ogni giorno affronta la malattia con coraggio e speranza. Una giornata per camminare insieme, ma soprattutto per ricordare quanto siano importanti prevenzione, diagnosi precoce e cura della propria salute.