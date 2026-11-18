Il futuro della giustizia penale e le sfide tecnologiche legate all’era digitale saranno al centro del convegno intitolato “Cybercrime e Intelligenza Artificiale: le nuove frontiere della prova penale e della difesa”.

L’evento, promosso dalla Camera Penale Irpina (aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane) tramite la sua Scuola Territoriale di Formazione Professionale, si terrà giovedì 19 novembre 2026, alle ore 15.30, presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino. lavori si apriranno con i saluti istituzionali affidati all’Avv. Fabio Benigni, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, e all’Avv. Mauro Alvino, Tesoriere della Camera Penale Irpina. L’introduzione e la moderazione del dibattito saranno curate dall’Avv. Raffaele Petrillo, componente del Comitato Scientifico della Scuola Territoriale di Formazione Professionale.

Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di illustri professionisti del mondo accademico, della magistratura e dell’avvocatura:

Prof. Avv. Fabio Coppola (Docente di Diritto Penale e Intelligenza Artificiale presso l’Università degli Studi di Salerno), che interverrà sul tema: “AI Crimes e AI nella giustizia penale: casi pratici e criticità all’orizzonte”;

Dott. Giovanni Sodano (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino), che affronterà gli aspetti legati a “La prova digitale: aspetti critici dell’acquisizione nella fase delle indagini preliminari”;

Avv. Pasquale Guida (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Novità Giurisprudenziali di Legittimità del COA di Napoli), che relazionerà su “Il reato oltre lo schermo: una mappa delle fattispecie penali tra sistemi informatici, pagamenti digitali e tutela della persona”.



La partecipazione all’evento riconoscerà 3 crediti formativi agli avvocati partecipanti.