Curva Nord, Romano replica a Festa: paradosso, dimentica tutte le promesse fatte sullo Stadio

AVELLINO- “Siamo al paradosso”. E’ cosi’ che il capogruppo del Partito Democratico a Piazza del Popolo Nando Romano commenta l’ennesimo video dell’ex sindaco Gianluca Festa relativo alla Curva Nord, che accusa l’amministrazione guidata da Nello Pizza di ritardo sulla riapertura della Curva Nord. “Festa all’opposizione accusa questa amministrazione in carica dal mese di luglio 2026 di immobilismo sullo stadio Partenio e sulla riapertura della Curva Nord- ha spiegato Romano- Noi a differenza delle cose sempre dette e mai fatte, apriremo la nord e costruiremo il nuovo stadio”. Anche perche’ il capogruppo democrat ha anche voluto ricordare tutte le “promesse fatte da Gianluca Festa (sindaco di Avellino dal 28 giugno 2019 al 16 aprile 2024) sullo stadio Partenio-Lombardi e su ciò che effettivamente è stato realizzato”. Mettendo in fila per data, tutte le iniziative annunciate e mai realizzate dall’ex sindaco che ora incalza l’amministrazione comunale guidata da Nello Pizza: “28/06/2019 — Inizio mandato di Gianluca Festa, campagna elettorale improntata sulla ricostruzione dello stadio. 24/04/2021 — Presentazione presso la Sala del consiglio Comunale del progetto Zavanella e della sua imminente messa in opera: 60 mln €, 21.500 posti tutti coperti, categoria Uefa 4, ristorante panoramico, parcheggi interrati; Festa dichiara : “Entro il 2024 consegneremo il nuovo stadio”; 2022 — Annuncio: lavori “a breve”, iter burocratico in chiusura .Nessun avvio. 24/10/2023 — Festa: “Lo facciamo con le risorse locali, non siamo Salerno”; ordinanza in deroga Dagli atti si è riscontrato che non vi era alcun elaborato del progetto gennaio 2024 — “Acceleriamo con il progetto ma per ora niente Nord” — Curva Nord resta chiusa; 16/04/2024 — Dimissioni di Festa I lavori a luglio 2024″ annunciati ma mai partiti.-settembre 2026″.