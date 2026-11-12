Cuore oltre l’ostacolo: l’Avellino Basket strappa il primato in un overtime da brividi

La nona giornata di campionato ha visto l’Halley Campania Avellino Basket affrontare e superare la Wegreenit Urania Milano al termine di un supplementare. Gli irpini si sono imposti con il punteggio di 93-85, un successo che permette alla squadra di Di Carlo di conquistare il primato. Una gara cambiata nel secondo quarto, da lì è diventato complicato. Ma il team avellinese ha saputo spuntarla, anche grazie alle giocate individuali.

Coach Di Carlo: “Non è stata una partita facile, abbiamo vinto ma dobbiamo evitare che la testa si inceppi nuovamente. I ragazzi sanno cosa accaduto in campo. Ci prendiamo la vittoria e da venerdì penseremo a Sassari”

PRIMO QUARTO

Avellino con Francis parte forte, sono 9 i punti dell’americano con i biancoverdi che salgono subito sull’ 11-5. Gli irpini gestiscono agevolmente i possessi offensivi e scappano sul +9 (16-7). Un gioco da due di Morse riporta Milano sul -5 (22-17). Avellino chiude il quarto sul 34-23 ritornano a guidare il match.

SECONDO QUARTO

Il quarto si apre con un gioco da tre punti di Fresno. Avellino continua a giocare la sua pallacanestro, mentre Milano si affida ai Miss match. Avellino corre e tocca il +17 (44-29). Milano rientra in partita piazzando un break di 5-1, che riporta sul -11 (45-34) i lombardi. Milano è in palla con Gentile ad essere il tutto fare e l’Urania si porta sul -5 (51-44). Il quarto termina con i biancoverdi avanti .

TERZO QUARTO

Italiano manda avanti Milano 52-53, per il momento positivo dell’Urania che prosegue. È Palumbo ora a prendersi cura di Gentile, ma l’Urania ha grande fiducia. Avellino è tenuta in gara dall’asse Francis-Dell’Agnello. È Milano ad avere l’inerzia al 25 minuto è 58-58 ed un ritmo rallentato rispetto a quello che vorrebbe Avellino. Il quarto termina con gli irpini avanti 67-63.

QUARTO QUARTO

La tensione della gara si avverte e gli errori proseguono per entrambe le formazioni. È Mollura a dare il più 5 agli irpini è Francis 71-66. Gentile continua a creare per sè ed i compagni. Dall’altra parte c’è Palumbo a rispondere per il 74-69, ma Milano ritorna sul 77-77. Con Morse gli ospiti toccano il più 5 (77-82). A rimettere la gara in equilibrio è Francis per l’82-82 punteggio che porta la gara all’overtime.

OVERTIME

Al supplementare si scalda il pubblico, che dà energia ai propri giocatori e la bomba di Mollura a 3 dal termine manda Avellino sul +7 (89-82). Il finale è di 93-85 con i biancoverdi che strappano successo e primato.

Halley Campania Avellino Basket – Wegreenit Urania Milano 93-85 (32-23, 17-26, 16-14, 17-19, 11-3)

Halley Campania Avellino Basket: Blake Francis 26 (5/10, 4/13), Giacomo Dell’Agnello 14 (7/9, 0/1), Lucas Fresno 13 (3/5, 1/2), Marco Mollura 12 (3/4, 2/6), Mattia Palumbo 8 (1/4, 2/5), Tariq Owens 6 (1/2, 1/1), Gianluca Della rosa 6 (0/1, 2/3), Michele Serpilli4 (2/3, 0/2), Andrea Zerini 4 (2/3, 0/0), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/2), Emidio Zuccardi 0 (0/0, 0/0)

Coach: Di Carlo

Tiri liberi: 9 / 19 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Mattia Palumbo11) – Assist: 28 (Mattia Palumbo 10)

Wegreenit Urania Milano: Alessandro Gentile 17 (7/17, 0/0), Filippo Galli 16 (1/1, 4/8), Anthony Morse 15 (6/11, 0/0), Nazzareno Italiano 12 (0/1, 4/6), Stefano Saccoccia 8 (0/2, 2/5), Alessandro Morgillo 8 (4/6, 0/0), Stefano Gentile 6 (1/2, 1/4), Matteo Pollone 3 (0/1, 1/4), Luca Rossi 0 (0/0, 0/0), Pietro Lasagni 0 (0/0, 0/0)

Coach: Sacripanti

Tiri liberi: 11 / 20 – Rimbalzi: 40 5 + 35 (Filippo Galli 8) – Assist: 15 (Alessandro Gentile, Stefano Saccoccia 4)