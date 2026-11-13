Crisi del vino in Irpinia, Altragricoltura chiede misure urgenti per i produttori

Si è tenuto ieri, giovedì 12 novembre, presso l’Opificio delle DOCG e DOC d’Irpinia in Via Filande ad Avellino, il tavolo tecnico istituzionale dedicato al “Comparto vitivinicolo irpino: politiche, regole e strategie”. Un appuntamento importante che ha visto la partecipazione di figure chiave del settore e delle istituzioni, a partire da Teresa Bruno (Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia), Fausto Picone (Presidente della Provincia di Avellino), Francesco Manzo (Responsabile Nazionale Vini Rina Agrifood), Salvatore Schiavone (Direttore ICQRF Campania, Molise e Calabria), il Colonnello Leonardo Erre (Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino) e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca.

Nel corso del dibattito, che ha analizzato a fondo lo stato di salute di una delle economie di punta del territorio, non sono mancate le voci critiche e di proposta orientate a difendersi dai rischi della speculazione e della marginalizzazione economica. Tra gli interventi, quello di Roberto Lauro, segretario provinciale di Altragricoltura Avellino, ha spostato l’asse del confronto sul reale nodo cruciale che spesso rischia di rimanere sullo sfondo: la sopravvivenza economica e la garanzia del reddito per le aziende che producono uva.

Ben vengano i tavoli tecnici, le analisi dei mercati e le strategie di promozione, ma il sindacato indipendente degli agricoltori rimarca con forza che non bisogna mai dimenticare i produttori. Attualmente, il mercato del vino attraversa una fase estremamente delicata: le cantine registrano “botti piene” e un rallentamento delle vendite che si riflette a cascata in una drastica minore richiesta delle uve da parte della filiera.

Una situazione di stallo che rischia di trasformarsi in una condanna a morte per i piccoli e medi viticoltori irpini, costretti a subire prezzi di conferimento non remunerativi a fronte di costi di gestione dei vigneti in forte aumento. Per questo motivo, Altragricoltura ribadisce con urgenza la necessità di proclamare lo stato di crisi per il settore agricolo e vitivinicolo: servono interventi strutturali e risposte concrete dalle istituzioni regionali e nazionali per tutelare chi l’uva la produce col sudore della terra, impedendo che l’anello più debole della filiera paghi il prezzo più alto di una crisi sistemica.