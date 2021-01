Attualità Covid-19, Asl Napoli 2 Nord: domani i primi 250 vaccini con il “Moderna” 13 Gennaio 2021

L’ASL Napoli 2 Nord inizia domani la somministrazione del vaccino “Moderna” a 250 ospiti delle case di cura presenti sul proprio territorio.

A sei giorni dall’approvazione del farmaco da parte dell’Agenzia Europea, il vaccino Moderna integra il vaccino Pfizer-Biontech nel piano vaccinale. La dotazione iniziale per l’Asl Napoli 2 Nord è di 2.000 dosi. Il nuovo vaccino, a differenza di quello già in uso, non richiede la conservazione a -80°, ma si può conservare a temperature comprese tra i 2 e gli 8 gradi centigradi per 30 giorni.

In virtù di questa caratteristica, l’Azienda Sanitaria ha deciso di destinare questi vaccini prevalentemente ai pazienti ospiti presso le case di cura distribuite sul territorio, impossibilitati a muoversi autonomamente.

Nella giornata di domani le sei equipe vaccinali mobili in servizio presso l’Azienda Sanitaria somministreranno il nuovo vaccino a 250 anziani. Dal via della campagna vaccinale, sono stati 1350 gli ospiti e gli operatori delle case per anziani e delle Rsa vaccinati dall’Asl Napoli 2 Nord.