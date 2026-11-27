AVELLINO- “Anche i fenomeni corruttivi hanno cambiato faccia, cambiato fisionomia. La corruzione e i fatti di corruzione sono diventati sempre più fatti di durata. C’è spesso una stabilizzazione del rapporto patologico tra una cordata di imprenditori e una cordata di pubblici ufficiali. Quindi c’è anche tutto il problema di distinguere la corruzione, cosiddetta per l’esercizio della funzione dalla corruzione propria”. E’ l’istantanea offerta dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock, che per anni ha indagato su fatti di corruzione, di un fenomeno, quello corruttivo, al centro del dibattito che si e’ svolto mercoledì a Palazzo di Giustizia organizzato dalla Scuola di Formazione dell’ordine degli Avvocati di Avellino sulla “Metamorfosi del Codice Penale” e sul doppio binario per criminalità organizzata e pubblica amministrazione. Per questo motivo dal punto di vista dell’accertamento investigativo e dei fatti “l’estensione del doppio binario nella corruzione” per Woodcock e’ sacrosanta. “Personalmente, giuridicamente e mi permetto di dire culturalmente- ha spiegato il magistrato- penso che dal punto di vista degli strumenti investigativi cioè il maggiore ambito di invasivita’ dal punto di vista di ricerca della prova, i reati di pubblica amministrazione abbiano per certi versi necessità di strumenti investigativi più penetranti. Si tratta di ambiti più impenetrabili. Cioè, se è possibile, paradossalmente, che nel contesto e rispetto ad un’associazione di stampo mafioso o camorristico finalizzata all’estorsione ci sia qualche persona offesa e qualche estorto che mi venga a dire che è stato estorto e che con lui sono stato estorti i titolari dei negozi vicini, mi sembra più complicato che ti venga a dire che è stato corrotto un pubblico ufficiale o che si e’ fatto corrompere il pubblico ufficiale, piuttosto che ha corrotto l’imprenditore”. Non solo. Una lunga riflessione sul rapporto tra i due reati. “L’Alta camorra va sempre trattata come la bassa camorra, sto plagiando Giustino Fortunato e Pasquale Villari, perché penso che dal punto di vista investigativo sia in qualche modo coerente aggredire o comunque provare ad aggredire i reati contro la pubblica amministrazione, parlo ovviamente dei reati di corruzione e della concussione, che e’ un’ipotesi più residuale. Per una ragione molto semplice. Perché esiste un principio di civiltà per cui ho sempre pensato che esista una proporzione di esigibilta’ inversa, nel senso che io mi aspetto che rispetti le regole più uno che è stato messo in condizione dal punto di vista culturale, educativo, economico per rispettarle, andando a scuola piuttosto che invece non ha avuto questa possibilità. Esistono delle questioni in concreto più investigative, nel senso che l’attivazione corruzione è un reato contratto illecito a consumazione riservata per cui e’ molto complicato trovare dei mezzi di ricerca della prova eccentrici rispetto alle intercettazioni. E’ difficile che il corruttore venga a dire che ha corrotto e che il corrotto venga a dire che è stato corrotto. Quindi l’estensione del doppio binario e l’allargamento della maglie anche ai reati di pubblica amministrazione mi sembra una delle poche cose buone che è stata fatta degli ultimi decenni”.

Però come aveva spiegato il presidente Santalucia occorre fare una distinzione ” se da una parte infatti per infrangere il muro di omertà che tanto governa l’ ambito della criminalità organizzata che della corruzione, nella fase delle indagini, nella fase procedimentale e’ sacrosanto dall’ altra ci sono ancbe dei limiti”. Un esempio che ha usato il magistrato e’ quello del sequestro dei telefonini

SMARTPHONE E’ SCATOLA NERA ESISTENZA, NESSUN DRAMMA AD AUTORIZZAZIONE PER IL SEQUESTRO

Il sequestro dello smartphone e uno dei temi su cui Woodcock spiega che: “ho sempre detto, tirandomi anche gli strali di molti miei colleghi, che non vivrei drammaticamente la riforma o l’introduzione di una norma, più volte paventata, che introduca l’autorizzazione del giudice nel caso del sequestro del telefonino. Perché? Adesso, non per plagiare Einstein. I giudici, i magistrati, devono anche fare i conti con il progresso. Questi arnesi che noi ci portiamo appresso sono un po la scatola nera della nostra esistenza. Quindi è paradossale che si possa ragionare rispetto al sequestro di un telefonino, di uno smartphone come se uno sequestrasse un’agendina o un telefono di trenta anni fa. Bisogna fare i conti con il fatto che su questi telefoni ce una bulimia di corrispondenza che fotografa la nostra esistenza da tutti i punti di vista. Faccio questo esempio per dire che non e’ che io, quale rappresentate del pubblico ministero abbia l’ aspirazione di comprimere in maniera ipertrofica le garanzie delle persone”.

ABUSO D’UFFICIO, NESSUN DRAMMA L’ABOLIZIONE, AVREI CONSERVATO QUELLO PER ASTENSIONE E OSTRACISTICO

“Io non ho mai creduto molto nel reato di abuso d’ufficio. Ho sempre detto che l’iscrizione di investigazioni per abuso d’ufficio rappresentavano la confessione del pubblico ministero di non essere riusciti a raggiungere la prova accettabile della corruzione, soprattutto perché è complicato immaginare un pubblico ufficiale che violi una norma di legge o di regolamento per favorire Tizio o Caio, senza ricevere un corrispettivo”. Qiesto il passaggio sul reato ormai abolito, per cui Woodcock ha spiegato come “non ho vissuto drammaticamente l abolizione dell’abuso d’ufficio, secondo me l’unica forma di abuso d’ufficio da conservare era quello del venire meno dell’obbligo di astensione, paradossalmente se facessi parte della Commissione di concorso dove c’è mio figlio o mio nipote e non mi astenersi, non compirei un reato. Avrei conservato anche una piccola parte relativa al cosiddetto “abuso ostracistico”, perché mi fa più paura il pubblico ufficiale che volontariamente persegue il danneggiamento di un privato che quello che lo favorisce”.