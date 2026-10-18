Cordoglio e choc per l’ispettore della Digos investito mentre scortava i tifosi a Cesena

AVELLINO- “Stavi facendo il tuo dovere di scorta ai tifosi dell’Avellino come spesso accadeva la domenica. Ci hai lasciato troppo presto Antonio.Tutto il SAP esprime sinceri sentimenti di cordoglio e si stringe vicino ai colleghi di Avellino e a tutta la famiglia di Antonio”. E’ il messaggio che il sindacato Autonomo di Polizia ha espresso per rappresentare il cordoglio per la morte dell’ispettore Antonio Villani, 55 anni, originario di Rocca San Felice, da anni impegnato nella DIGOS di Avellino, dove era arrivato dal Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi. Il tragico incidente in cui ha perso la vita l’ispettore Villani e’ avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 16.30, lungo la superstrada E45, all’altezza di Borello, sulla corsia in direzione nord. L’ispettore, impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini in trasferta sarebbe stato travolto da una vettura. La dinamica del tragico sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente sul posto per i rilievi. La tragedia secondo quanto riportato anche dai quotidiani online di Cesena, sarebbe avvenuta nel punto di raccolta in cui gli agenti della Digos attendevano gli ultras dell’Avellino per accompagnarli allo stadio. Un’auto di passaggio avrebbe investito accidentalmente l’ispettore mentre era a piedi nell’area di servizio in cui era stato programmato l’appuntamento. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gli agenti della Polstrada si stanno occupando dei rilievi del caso. Vari i messaggi di cordoglio per la morte dell’ispettore.