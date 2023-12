Convocazione consiglio comunale: cittadinanza onoraria a Mario Ferrante

Il Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del civico consesso per venerdì 8 dicembre alle ore 10:00 presso la Sala consiliare “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi in Piazza Vittoria.

Sarà conferita la “Cittadinanza onoraria” al dottor Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino per quanto messo in campo per la crescita e lo sviluppo socio sanitario ed economico della città.

Terminato il Consiglio ci si sposterà presso l’Ex Municipio di Corso Vittorio Veneto per l’inaugurazione del Dipartimento di Prevenzione proprio dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino che offrirà servizi legati alla Sicurezza Alimentare ed alla Sanità Pubblica Veterinaria ad un vasto bacino di utenza.

La cittadinanza onoraria verrà conferita al Direttore Ferrante per i meriti straordinari e l’impegno dimostrato per la crescita di Grottaminarda. Già da commissario straordinario dell’ASL di Avellino, Ferrante diede impulso allo sviluppo del comune ufitano, dando lustro alla città con la creazione del Polo Didattico, di concerto con l’UniCampania (ex SUN); poi come Direttore Generale dell’ASL è stato artefice dell’istituzione del Corso di Laurea in Scienze Biologiche dell’Unisannio, rendendo Grottaminarda punto di riferimento territoriale nel campo universitario e della formazione e aprendo la strada ad altre future partnership e collaborazioni.

Oggi, con l’istituzione da parte dell’ASL del Dipartimento di Prevenzione, ospitato presso la sede dell’ex Municipio comunale, Grottaminarda si candida a punto di riferimento per insediamenti zootecnici, industrie alimentari e stabilimenti importanti sotto il profilo della ristorazione pubblica e si conferma punto di riferimento e centro territoriale sul piano logistico e produttivo dell’intera area.

«Come Comune di Grottaminarda abbiamo deciso di conferire la cittadinanza onoraria al Dottore Ferrante quale riconoscimento per quanto ha compiuto in questi anni a beneficio della nostra città. L’amicizia e il legame tra il Direttore dell’ASL e Grottaminarda ha origini lontane e nel tempo si è cementata sempre di più – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – In questi anni abbiamo potuto apprezzare la sua sensibilità e lungimiranza, le sue doti manageriali, comunicative e di ascolto rivolto alle persone, con una particolare attenzione ai fragili.

La cittadinanza arriva come riconoscimento per l’intenso impegno per la comunità di Grottaminarda; con la sua capacità di vedere lontano ha contribuito alla crescita della città, realizzando il sogno di una università per le aree interne, con l’istituzione della nuova sede del Dipartimento di Prevenzione ha voluto ancora una volta confermare il ruolo di Grottaminarda come riferimento per l’intero territorio, anche in ambito zootecnico ed alimentare.

La sua Direzione si è contraddistinta per una visione che ha messo al centro il cittadino, con il potenziamento dei servizi sanitari territoriali a beneficio di tutta la popolazione ma anche agendo in maniera incisiva per la rinascita dell’Ospedale di Ariano, fuori dai campanilismi, in un’ottica di condivisione che unisce le comunità senza lasciare indietro nessuno. Per tutto quanto già detto siamo lieti di conferire la cittadinanza onoraria a Ferrante immaginando per il futuro di beneficiare ancora del suo aiuto, coinvolgendolo nelle scelte future del nostro Comune».