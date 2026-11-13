Convegno sulla rottamazione delle cartelle comunali: focus sulla definizione agevolata

Giovedì 19 novembre, dalle 15 alle 18, la sala consiliare del Comune di Avellino, ospiterà il convegno: “Rottamazione delle cartelle comunali. Guida pratica alla definizione agevolata per professionisti e imprese”, dedicato all’analisi della normativa per la riscossione dei tributi locali.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Avellino e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e in collaborazione con Assoservizi.

L’incontro, nasce per offrire a professionisti, imprese e cittadini strumenti chiari e operativi per orientarsi nella rottamazione quinquies degli enti locali.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco di Avellino, Nello Pizza. Interverranno, Rosalia Iandiorio, assessore al Bilancio, Programmazione Finanziaria e Tributi del Comune di Avellino, Carmine Ferrara, presidente dell’ODCEC Avellino, e Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.

Ad illustrare gli aspetti tecnici, saranno i relatori: Marco Caputo, responsabile della Direzione Regionale Campania Pianificazione e Morosità Rilevanti Regionali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, su “Rottamazione quinquies enti locali: ambito applicativo”;

Gianluigi Marotta, responsabile del Settore Finanziario del Comune di Avellino, su “La governance dei bilanci degli enti locali”;

Rocco Crugnale, presidente della Commissione Enti Locali ODCEC Avellino, su “I tributi locali e la rottamazione quinquies: aspetti salienti”;

Achille Benigni, presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Avellino e docente a contratto di Diritto Tributario all’Università di Salerno, su “Gli effetti processuali della rottamazione quinquies”.

La partecipazione è gratuita e l’incontro è aperto a professionisti, imprese e cittadini. Ai partecipanti iscritti agli Ordini professionali, saranno riconosciuti crediti formativi.