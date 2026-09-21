Controlli a tappeto dei Carabinieri dopo la “grande Tirata del carro”

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Franca Fico, ha ulteriormente implementato le attività di controllo durante la manifestazione della “Grande Tirata del Carro”, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Al termine della manifestazione che ha visto la partecipazione di ben 32 militari – a Mirabella Eclano i festeggiamenti sono proseguiti con alcune manifestazioni collaterali, compresa la c.d. “Notte Bianca”.

Anche questi eventi sono stati attentamente vigilati dai militari della Compagnia di Mirabella Eclano che, attraverso un dispositivo misto, che ha combinato perlustrazioni dinamiche e pattuglie appiedate, ha coordinato un controllo capillare di tutta l’area interessata dai festeggiamenti.

I militari impiegati hanno proceduto al controllo ed alla identificazione di circa 60 persone. Tra queste, tre uomini – tutti residenti in Irpinia di età compresa tra i 35 ed i 60 anni – dopo attente perquisizioni personali e veicolari sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti di varia tipologia (hashish, cocaina e crack). Gli interessati sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali assuntori di sostanze stupefacenti e per due di loro è anche scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Un 37enne di Grottaminarda, già noto alle Forze dell’Ordine, durante uno dei moltissimi posti di controllo è stato trovato in possesso di uno strumento per il consumo di crack. Avendo rifiutato di sottoporsi ai previsti esami tossicologici, è scattata per l’incauto conducente l’immediata denuncia in stato di libertà, accompagnata da diverse sanzioni amministrative per plurime violazioni al Codice della Strada.

Anche ad un 32enne di Mirabella Eclano è stata ritirata la patente di guida poiché, per la seconda volta nel biennio, è stato trovato alla guida senza rispettare l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

L’attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare le condotte di guida pericolose legate all’abuso di alcol e all’uso di droghe.

L’Arma dei Carabinieri conferma così la propria presenza costante sul territorio, a tutela della sicurezza e legalità.