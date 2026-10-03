Controlli sul territorio, servizio straordinario dei Carabinieri di Avellino con la S.I.O.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Avellino, congiuntamente al personale specializzato della S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno svolto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nel capoluogo e nelle aree limitrofe, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa.

Nel corso del servizio, sono stati deferiti in stato di libertà un 20enne di origini straniere, residente a Monteforte Irpino e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in piazza Kennedy ad Avellino in violazione del divieto di ritorno nel comune capoluogo, della durata di due anni, cui era sottoposto, e un 50enne, sorpreso a commettere un furto aggravato all’interno di un supermercato di Atripalda. Quest’ultimo si era impossessato di una decina di confezioni di tonno.

Durante i controlli, inoltre, un 30enne di Serino è stato segnalato alla Prefettura di Avellino, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Complessivamente, sono state identificate circa 250 persone e controllati un centinaio di veicoli. Nel corso del servizio si è proceduto, altresì, al sequestro di 2 veicoli e al ritiro di 2 patenti di guida.