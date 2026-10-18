Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Baiano

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati e garantire una costante presenza sul territorio.

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L’attività, condotta negli ultimi giorni dai Carabinieri della Compagnia di Baiano con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, ha interessato il Mandamento baianese e il Vallo di Lauro, con controlli mirati alla circolazione stradale, al contrasto dei reati e alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, tre persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. In particolare: un sessantenne del nolano, per “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti” poiché, fermato alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza, rifiutava l’invito di sottoporsi all’alcoltest; un 70enne di Moschiano, per “evasione”, in quanto arbitrariamente si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, violando così le prescrizioni della detenzione domiciliare; una 25enne di Monteforte Irpino, per “furto aggravato”. In quest’ultimo caso, gli accertamenti avrebbero consentito di individuare un allaccio abusivo alla rete idrica, realizzato mediante un tubo che deviava il flusso dell’acqua, impedendo la corretta misurazione dei consumi.

Nel medesimo contesto, due giovani del Mandamento baianese sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di hashish e di uno spinello confezionato con la medesima sostanza.

Per quattro persone, già note alle Forze dell’Ordine, è stata inoltre avanzata la proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, in ragione degli elementi emersi nel corso dei controlli.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla sicurezza stradale. Nel corso delle verifiche, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di cinque veicoli risultati privi della prescritta copertura assicurativa.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e delle iniziative finalizzate a garantire il rispetto della legalità e una maggiore sicurezza per i cittadini.

Si precisa che, per le persone denunciate, vige la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.