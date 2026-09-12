Contro l’eolico selvaggio in Alta Irpinia: il documento consegnato dai comitati al Presidente Fico

Una vera e propria richiesta d’aiuto, quella mossa dai comitati irpini contro l’eolico al Presidente della Regione Roberto Fico: un aiuto volto a salvare l’Alta Irpinia dalla devastazione ambientale travestita dalla più accettabile “transizione ecologica”.

Nel documento si legge:

Onorevole Presidente,

Le rivolgiamo questo accorato appello sulla base delle evidenze scientifiche e delle istanze emerse dallo studio “Green VS Green: parchi eolici e comunità agricole nell’Alta Irpinia”, condotto dal ricercatore Antonio Sibilia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Tale indagine documenta come la proliferazione incontrollata e speculativa di impianti industriali di energia da fonti rinnovabili (FER) stia trasformando l’Alta Irpinia in un bacino di pura estrazione energetica, devitalizzando l’economia agricola locale, compromettendo il paesaggio e violando i diritti fondamentali delle comunità rurali.

Le popolazioni locali desiderano esprimerle sincera gratitudine per il segnale politico e ambientale fornito con l’istituzione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Monteverde, Monte Origlio e Bosco Cuccari. Questa scelta ha ribadito il valore inestimabile della nostra biodiversità. Tuttavia, per evitare che tali tutele vengano vanificate nei fatti, è indifferibile fermare l’assalto speculativo che continua a soffocare le medesime aree.

1. Il collasso energetico del territorio: i dati TERNA al 31 luglio 2026

L’Alta Irpinia ospita già oltre 450 turbine eoliche di grande taglia e circa 150 mini-impianti, per una potenza installata di circa 600 MW che supera ampiamente il fabbisogno dell’intera provincia di Avellino (stimato in circa 400 MW). A questo quadro già saturo si aggiunge una pressione insostenibile, certificata dalle richieste di connessione alla rete (AAT/AT) censite da TERNA al 31 luglio 2026:

tipologia impianto: Generazione FER (Eolico/Solare); potenza richiesta: 2,61 GW; stato e concentrazione: 93% Eolico on-shore (2,43 GW); 1,25 GW con STMG accettata e 0,8 GW con nulla osta.

tipologia impianto: Sistemi di Accumulo (BESS); potenza richiesta 2,28 GW; stato e concentrazione 98,09% Stand-alone (2,24 GW); 0,75 GW con STMG accettata e 0,7 GW con nulla osta.

• Concentrazione geografica: I progetti gravano su un manipolo di comuni già stremati:

Bisaccia (1,0 GW di FER e 1,6 GW di BESS), Lacedonia (0,7 GW di FER e 0,35 GW di

BESS), Andretta (0,4 GW di FER), oltre ai territori di Guardia Lombardi, Calitri, Conza

della Campania, Aquilonia e Rocca San Felice.

La sola provincia di Avellino si trova a dover assorbire una quota di potenza energetica che copre e supera da sola l’intero target FER stabilito dallo Stato italiano per la Regione Campania al 2030.

2. Abuso della “Pubblica Utilità” e saturazione storica mai superata

La saturazione dell’area era già stata accertata dalla Regione Campania con la Delibera di Giunta Regionale n. 533/2016 e il Decreto Dirigenziale n. 442/2016. Sebbene la giustizia amministrativa abbia successivamente annullato i meri criteri tecnici di calcolo, la sostanza storica e ambientale di quegli atti resta inconfutabile: il territorio era sovraccarico un decennio fa e lo è a maggior ragione oggi. Continuare a procedere con nuovi impianti (tra cui i parchi eolici Origlia, Aukera, “Web Guardia, Piani-Mattine e le batterie BESS nel Formicoso) rappresenta una palese illogicità amministrativa. Ai sensi del D.M. 10/09/2010 e dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2024, il principio di “pubblica utilità” non è un dogma assoluto e non può travolgere i beni di pari o superiore rango costituzionale (artt. 9 e 41 Cost.): tutela del paesaggio, salvaguardia del suolo agricolo di pregio, salute e prevenzione del dissesto idrogeologico. Denunciamo con forza l’uso distorto degli espropri coatti — oltre 3.000 espropri previsti — che sottraggono terre fertili agli agricoltori locali a beneficio esclusivo di

gruppi finanziari privati.

3. Le azioni immediate richieste alla Regione Campania

Alla luce di questa situazione emergenziale, Le chiediamo di intervenire con fermezza adottando due misure prioritarie e non più rinviabili:

1. Blocco della saturazione, moratoria ed espropri

• Approvazione immediata della mappatura delle “Aree Non Idonee”, sancendo

formalmente lo stato di saturazione dell’Alta Irpinia e bloccando gli espropri coatti a danno

delle aziende agricole locali.

• Obbligo di Valutazione di Impatto Cumulativo per tutte le istanze in itinere, estendendo

le analisi all’area vasta e ai comuni contigui della Regione Puglia per preservare l’integrità

dell’ecosistema e del paesaggio.

• Tutela dei beni primari e garanzie sui ripristini: Blindare i suoli fertili, le ZPS

(Monteverde, Monte Origlio, Bosco Cuccari e bosco Guardia-Andretta), l’altopiano del

Formicoso e il tracciato della Via Appia UNESCO. Contestualmente, imporre garanzie

finanziarie e fideiussorie severe a carico dei proponenti per l’integrale smantellamento delle

strutture e il ripristino dei luoghi a fine ciclo di vita, evitando che i costi dei rifiuti industriali

ricadano sui cittadini.

2. Rigore procedurale e stretta di controllo sull’Ufficio V.I.A. Regionale

• Impartire direttive vincolanti all’Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) della

Regione Campania per l’applicazione rigorosa dei filtri d’ammissibilità, procedendo con

l’immediata archiviazione in limine di tutti i progetti presentati con gravi carenze tecniche,

formali o documentali.

• Porre fine alla prassi dei reiterati “soccorsi istruttori” concessi a progetti palesemente

insostenibili, fermando il conseguente e inaccettabile spreco di risorse ed energie

pubbliche destinate a procedimenti amministrativi fallaci.

La transizione ecologica non può fondarsi sulla devastazione dei territori e sul sacrificio delle comunità rurali. Confidiamo nel Suo intervento affinché la Regione Campania ponga un argine definitivo alle speculazioni e restituisca dignità e tutela all’Alta Irpinia.

Distinti saluti,

Giuseppe Di Biasi

Presidente dell’associazione Fuori dalle Pale APS

Contatti: fuoridallepale@pec.it | Tel. 3497423316