La “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” – 25 novembre – rappresenta un momento di profonda e accorata riflessione sulle storture umane e sociali del fenomeno della violenza sulle donne.

L’Ufficio del Consigliere di Parità della Provincia di Avellino, guidato dal prof. Avv. Mario Cerbone, intende cogliere, nella maniera più autentica, questo “valore”, assicurando la propria “prossimità” alle esigenze e istanze delle donne irpine.

Il Consigliere di parità – le cui funzioni sono disciplinate analiticamente dal “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” d.lgs. n. 198/2006) – è una figura di garanzia, indipendente, che opera al servizio delle donne vittime di discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro.

L’attività del Consigliere, quale pubblico ufficiale, si coordina con le altre istituzioni territoriali, nella convinzione che soltanto uno sforzo sinergico tra le istituzioni pubbliche e la società civile, che investa tanto i luoghi di lavoro quanto gli ambiti familiari e sociali, possa assicurare alle donne le condizioni per il pieno sviluppo della propria personalità. E questo risultato – è importante sottolineare – una volta raggiunto non sarà di esclusiva pertinenza delle donne ma si estenderà, con tangibili effetti positivi di tipo culturale e relazionale, all’intera comunità di riferimento.

L’Ufficio del Consigliere di parità della Provincia di Avellino si trova al 2° piano della ex Caserma Litto – Corso Vittorio Emanuele – Avellino.

Il Consigliere di parità della Provincia di Avellino riceve su appuntamento che può essere fissato attraverso i seguenti recapiti:

Telefono: 0825 790536 0825790315 E-mail: cons-parita@provincia.avellino.it

PEC: consiglieraparita@pec.provincia.avellino.it