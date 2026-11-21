Undicesima giornata di campionato di Serie A2 OldWildWest: l’Halley Campania Avellino Basket affronta sul parquet di casa Ruvo di Puglia. Il team allenato da coach Stefano Rajola è reduce dalla sconfitta interna contro Torino e cerca riscatto dopo un periodo difficile. Ruvo ha come obiettivo principale la salvezza, per dare continuità al lavoro svolto lo scorso anno, quando ha strappato la permanenza in Serie A2. Ex di turno è Riccardo Chinellato. I biancoverdi arrivano invece a questo appuntamento carichi dopo aver espugnato Sassari. Arbitri del match sono i signori Mauro Moretti, Francesco Terranova e Chiara Maschietto. Palla a due al PalaDelMauro alle ore 20:00.

Dopo aver affrontato tre gare impegnative contro avversarie forti e ambiziose, la formazione di coach Gennaro Di Carlo ospita Ruvo, per poi volare la prossima settimana a Mestre ad affrontare la Gemini di coach Ferrari. I pugliesi, abili l’anno passato a mantenere la categoria, tentano il colpo esterno sul parquet avellinese per interrompere una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. Per i biancoverdi le parole d’ordine sono due: continuità e concentrazione, restando con i piedi ben saldi per terra. Bisogna tenere la rotta e sfruttare le qualità di squadra e individuali, confermando la maturità già mostrata nella gestione dei momenti di difficoltà. Coach Di Carlo chiede massima attenzione per difendere il fattore DelMauro, consapevole delle insidie di queste sfide. Frenare Johnson, Chinellato e Hogue è il diktat del tecnico casertano. Queste le medie stagionali degli irpini: 80,8 punti a partita, 56% da due, 29,7% da tre e 75,0% ai liberi, a fronte di 36,4 rimbalzi e 19,9 assist.

L’AVVERSARIO

La coppia di esterni dell’organico di Rajola è costituita dal duo Bogliardi-Johnson, con Guaiana nel ruolo di ala piccola e l’ex Chinellato come ala forte. Sotto i tabelloni agisce l’esperto statunitense Hogue. Dalla panchina si alzano Reale, il giovane e interessante Valesin, tornato in Puglia dopo qualche anno, e Mbacke. Tutto ruota attorno a Johnson, miglior realizzatore dei pugliesi con 21,7 punti di media, mentre Chinellato è il secondo marcatore con 13,9 punti a gara, arricchendo il proprio bagaglio tecnico con un tiro da tre molto affidabile. Al momento, tuttavia, si registrano alcune problematiche fisiche per Johnson, che ha saltato le ultime cinque gare di campionato e non dovrebbe esserci al DelMauro, così come verso l’assenza anche Mbacke.

L’INIZIATIVA

Domani la LNP scenderà in campo contro la violenza sulle donne: «Il silenzio non basta. Serve impegno, ogni giorno». È necessario tenere alta l’attenzione, per un impegno che deve essere di tutti i giorni e per rafforzare l’attenzione su una realtà che siamo chiamati a combattere. A tutte le donne che vivono situazioni di violenza o stalking, vogliamo ricordare che non sono sole. Esiste un numero al quale rivolgersi per chiedere aiuto, trovare ascolto e ricevere sostegno: 1522. È un numero gratuito, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni. È possibile contattarlo anche attraverso il sito 1522.eu . La società biancoverde invita tutti i tifosi presenti al PalaDelMauro a partecipare portando con sé qualcosa di rosso, un segno simbolico per condividere un momento di riflessione e testimoniare la propria vicinanza a tutte le donne vittime di violenza.

DIRETTA STREAMING – Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 19.50 – Differita su Irpinia Tv, CH19 DT, a partire dalle 21.20 lunedì.

HALLEY CAMPANIA AVELLINO BASKET

Zerini, Francis, Della Rosa, Owens, Palumbo, Mollura, Serpilli, Campogrande, Dell’Agnello, Fresno

Coach: Di Carlo

RUVO DI PUGLIA

Bogliardi, Johnson, Guiana, Chinellato, Reale, Valesin, Mbacke, Lumena, Hogue, Marcucci

All. Rajola