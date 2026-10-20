Continua l’ “assalto” ai distributori di carburanti per il timore dello stop alle auto

AVELLINO- Continua l’assalto ai distributori di carburante in tutta la provincia di Avellino. La paura di restare a piedi, causa blocco dei rifornimenti e le notizie di una protesta che andrà avanti ancora per alcuni giorni ha fatto scattare una corsa al rifornimento, così come e’ avvenuto per i supermercati. Lunghe fila ai distributori e scene che raccontano come il timore di un blocco ad oltranza, soprattutto al Sud abbia determinato questa corsa al carburante. In molti distributori ormai tutto esaurito per benzina e gasolio.